Güneşli - Kozyörük Mahallesi arasında bulunan özel bir şirkete ait büyükbaş hayvan çiftliğinde gündüz saatlerinde bilinmeyen bir nedenle büyük bir yangın meydana geldi. Haber verilmesi üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ve kepçe gönderildi.

Yaklaşık 200 büyükbaş hayvanın bulunduğu çiftlikte, istiflenmiş on binlerce ot balyası alev alev yandı. Yangına çok sayıda kepçe ve itfaiye ekibi canla başla müdahale etti. Tonlarca suyun harcandığı söndürme çalışmaları, 20 saat sonra son buldu.

Uzun uğraşlar sonrası söndürülen yangında, 5 bin yonca ile 5 bin saman balyasının kül olduğu belirtildi.

Hüseyin Tayyar