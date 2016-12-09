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10 bin dolarını bozduran vatandaş 5 bin TL’lik düğünü kaptı

Gaziantep’te 10 bin dolar bozduran Selahattin Eyüp Teskin, kampanya başlatan düğün salonuna makbuzuyla müracaat ederek ücretsiz düğünü kaptı. Teskin, 5 bin TL’lik düğün paketi ile ilgili sözleşmeye ücretsiz imza attı.

10 bin dolarını bozduran vatandaş 5 bin TLlik düğünü kaptı

09 Aralık 2016 16:19

Gaziantepli iş adamı Fatih Demir, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın çağrısı üzerine işlettiği düğün salonunda kampanya başlatarak, yaklaşık 5 bin TL’lik pakette yer alan düğünü Mart ayında ücretsiz yapacağını açıklamıştı. Kampanyayı açıklamasının ardından ilk müracaatı yapan Selahattin Eyüp Teskin, 10 bin doları bozdurarak elindeki makbuzla birlikte düğün salonuna müracaat etti. Teskin, Mart ayında istediği tarihe rezervasyonu yaptırırken, 5 bin TL’yi kapsayan paket ile ilgili sözleşmeye de hiçbir ücret ödemeden imza attı.

Destek olmak istediği TL, yüzünü güldürdü
Teskin, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın çağrısı üzerine kendisinin de dolar bozdurmayı düşündüğünü belirterek, iş adamı Fatih Demir’in kampanyasını duyunca hiç düşünmeden döviz bürosuna gittiğini ifade etti. Destek olmayı düşündüğü Türk Lirası'nın kendisini 5 bin TL’lik masraftan kurtardığını belirten Teskin, kampanya nedeniyle iş adamı Demir’e teşekkür etti. Paketin hayırlı olmasını dileyen iş adamı Demir ise Teskin’e hayırlı olmasını dileyerek, verdikleri sözün arkasında olduğunu ifade etti.

Şu ana kadar 7 kişinin salona müracaat ettiğini belirten Fatih Demir, “Söz verdiğimiz gibi 10 bin dolarını bozduran herkes, Mart ayı boyunca hafta içerisindeki bir günde gelip, 5 bin TL’lik düğün paketine ücretsiz sahip olabilecek. Bu kampanyadan faydalanmak isteyen herkesi salonumuza bekliyoruz. Tabi ellerindeki doları bozdurduğuna dair makbuzlarla bekliyoruz” ifadelerini kullandı.

Serhat Demir

Etiketler: 10 bin dolar, Gaziantep


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