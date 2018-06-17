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10 bin gazeteci takip ediyor

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Maria Zakharova, Dünya Kupası’nı 10 bin gazetecinin takip ettiğini ve bunların 2 bin 500’ünün yabancı gazeteciler olduğunu söyledi.

10 bin gazeteci takip ediyor

17 Haziran 2018 13:12

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Maria Zakharova, yaptığı basın toplantısında önemli bilgiler paylaştı. Organizasyonu izlemek için yoğun talep olduğunu ve bunlar içerisinde seçkin gazetecilerin organizasyonu izlemek için kabul edildiğini dile getiren Zakharova, “Dünyanın dört bir yanından gazeteciler organizasyonu takip etmek için müracaat etti. Soçi Basın Merkezi’nden toplam 10 bin civarında kişi akreditasyon almaya hak kazandı. İngiltere, Almanya, Fransa, Amerika, Türkiye, İran, Suudi Arabistan gibi çok sayıda ülkeden yapılan müracaatlar titizlikle incelendi. Rusya içerisinden 7 bin 500 Rus gazeteci akreditasyon almaya hak kazandı. 2 bin 500 yabancı gazeteci de akreditasyon almaya hak kazandı. Bunlar seçkin basın kurumları. 20 Haziran’da gazetecilerin katılacağı geniş bir bilgilendirme toplantısı yapacağız” ifadelerini kullandı. 

 

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