10 bin liralık fotoğraf makinesini dolandırıcıya kaptırdı

Olay, 23 Ekim 2017 tarihinde Van’da meydana geldi. Sınıf öğretmeni Özkan Çörek, 10 bin lira değerindeki fotoğraf makinesini internet üzerinde satılığa çıkardı. Fotoğraf makinesini satın almak için anlaşan şahıs, Özkan öğretmenden cihazın özellikle özel bir kargo şirketiyle göndermesini istedi.

Şahsın isteği üzerine Özkan öğretmen, İstanbul Avcılar civarında oturan Z.G. isimli polis arkadaşının adına kargoyu gönderdi. Ancak kargoyu Özkan öğretmenin polis arkadaşı değil, kargonun takip numarasına ulaşan dolandırıcı teslim aldı.

Polis arkadaşının kargoyu almadığını söylemesi üzerine İstanbul’a giden öğretmen, özel kargo şirketinin Avcılar’daki şubesine uğradı. Burada güvenlik kamerası görüntülerini izleyen öğretmen, dolandırıldığını fark etti.

Dolandırıcı güvenlik kamerasında

Özel kargo şubesinin Avcılar’daki şubesinde meydana gelen dolandırıcılık olayı saniye saniye güvenlik kameralarına yansıdı. 10 bin lira değerindeki fotoğraf makinesinin takip numarasına ulaşarak kargo şubesinden teslim alan dolandırıcı, daha sonra kayıplara karıştı. Kamera kayıtlarında dolandırıcının kargo görevlisine kimliğini göstererek, fotoğraf makinesini teslim aldığı görünüyor.

15 kişi aynı şekilde dolandırılmış

Van’da görev yapan Özkan Çörek isimli öğretmen, yaşadığı tahlisiz olayla ilgili yaptığı açıklamada, olayı sosyal medyada paylaştıktan sonra kendisi gibi 15 şahsın da aynı şekilde dolandırıldığını ifade etti. Vatandaşların internet üzerinde satışa çıkardığı ürünler hakkında dikkat etmesi konusunda uyarıda bulunan Çörek, söz konusu özel kargo şirketi ile dolandırıcıya dava açtığını belirtti.

Yılmaz Sönmez