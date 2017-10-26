10 dakika içinde 62 kalem böreği sardı

Bilecik’in Gölpazarı ilçesinde Gölpazarı Anadolu İmam Hatip Lisesi Okul Aile Birliği tarafından organize edilen yarışmada 12 bayan arasında büyük çekişme yaşandı. Sarma yarışmasında 10 dakika içinde 64 sigara böreği saran Güher Karakiprik birinci oldu ve 1 gram altınla ödüllendirildi.

Yapılan yarışma hakkında İHA muhabirine açıklama yapan Gölpazarı Anadolu İmam Hatip Lisesi Müdürü Murat Arıcan, okullarının tanıtılması amacıyla böyle bir yarışmayı düzenleme kararı aldıklarını belirtti. Arıcan, "Okul Aile Birliğimiz ile birlikte halkımızın okulumuzu tanınması amacıyla Gölpazarı Belediyesi aracıyla yarışmayı anons ettirdik. Yarışmaya 12 ev hanımı başvuru yaptı. Herkese masa ve malzemeleri verildi. Verilen 10 dakikalık sürede en çok böreği Güver Karakiprik hanımefendi sardı. Süresi içinde 64 kalem böreği sararak birinci olan Güver Karakiprik’a 1 gram altın hediye ettik. Diğer arkadaşlara da teşekkür ettik yarışmaya katılımlarından dolayı. Okulumuzun tanıtımı amacıyla bu tür yarışmalar düzenlenmeye devam edilecektir. Aynı zamanda Gölpazarı’nın da güzel bir tanıtımı oldu" dedi.

Arslan Altındiş