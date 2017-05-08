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10 dakikada 15 bin TL'lik telefon hırsızlığı

İzmir'in Buca ilçesindeki bir dükkanda meydana gelen cep telefonu hırsızlığı olayı, saniye saniye güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde rahat tavırlarıyla dikkat çeken hırsız, dükkanın kapısını tornavida ile açtıktan sonra yaklaşık 10 dakikada 15 bin TL değerinde 20 cep telefonu çalarak kayıplara karışıyor.

10 dakikada 15 bin TLlik telefon hırsızlığı

08 Mayıs 2017 15:17

İzmir'in Buca ilçesine bağlı Kozağaç Mahallesinde bir iş yerinde yapılan cep telefonu hırsızlığı, güvenlik kamerasına yansıdı. Edinilen bilgiye göre dükkan sahibi Samet Ekin, geçen cuma günü cuma namazına gitmek üzere dükkandan ayrıldı. Dükkanın boş kalmasını fırsat bilen hırsız, tornavida ile kapıyı açarak dükkandan 15 bin TL değerinde 20 cep telefonu çalarak kayıplara karıştı. Namazdan sonra dükkanının kapısını açık vaziyette bulan Ekin büyük şaşkınlık yaşarken, hırsızlık anına ait kamera kayıtlarına ulaştı. Hırsızlık olayının saniye saniye yansıdığı kamera kayıtlarında, şahsın içeriye girdikten sonra yaklaşık 10 dakikada dükkandaki cep telefonlarını bir poşete doldurduğu görülüyor.

"10 dakikada 15 bin TL'lik malı götürmüş"

Olayın şokunu üzerinden atamadığını belirten işyeri sahibi Samet Ekin, "Namazdan sonra geldiğimde kapı açıktı. Esnaf arkadaşlarım da olayı anlayıp içeri girmiş. Hırsız dükkana girip telefonları çalmış. Kamera kayıtlarını emniyete verdik, parmak izine kadar aldılar. Müşterilerimin telefonlarını ve şahsi telefonumu götürmüş. Vitrindeki üst modelleri almış. Sanki biliyor gibi bozuk telefonları almamış. Sonra da rahat rahat dükkandan çıkmış. Hırsızın bir an önce bulunmasını ve malları geri istiyorum. Başkasının da canı yanmasın. Gerekli cezayı almasını istiyorum. 10 dakikada 15 bin TL'lik malı götürmüş" dedi. 

Ceren Atmaca - Halil Karahan

Etiketler: İzmir, telefon hırsızlığı


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