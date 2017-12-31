10 dakikada 20 bin liralık vurgun

Diyarbakır’ın Bağlar ilçesinde iki hafta önce hırsızlar bir dükkanı gözlerine kestirdi. Gece saat 03.30’da planlarını devreye koyan hırsızlar, dükkanın önüne gelerek demir makasıyla kepenkteki kilitleri kırıp rahat tavırlarla iş yerine girip 10 dakika içinde 20 bin liralık malı ve iki sigara standını sırtlarına yükleyerek kayıplara karıştı. Güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedilen görüntülerde hırsızların rahat tavırlar sergilediği, gece karanlığı nedeniyle önlerini seçemedikleri için iş yerinin ışıklarını açtıkları görüldü. 5 hırsızdan ikisinin girdiği dükkanda üçünün de çalınan malların sırtlarına alarak olay yerinden uzaklaştığı görüldü. Olay yerinin güvenlik noktalarına yakın olmasına rağmen rahat tavırlar sergileyen hırsızlar, kısa sürede izlerini kaybettirerek sırra kadem bastı.

Zanlılar 15 gündür bulunamıyor

Olayın ardından sabah iş yerini açmak için dükkanına gelen iş yeri sahibi Ömer Çelik, gördüğü manzara karşısında şoka girdi. Hemen güvenlik güçlerine haber veren Çelik, iş yerinde bulunan güvenlik kamerası ile birlikte kendi imkanları ile bulduğu 3 farklı güvenlik kamerası görüntüsünü de polise iletti. 15 gündür zanlıların bulunmaması nedeniyle zor günler geçiren Çelik, konu ile ilgili İHA muhabirine açıklamalarda bulundu. Çelik, “Olay gece 03.30 sularında meydana gelmiş. Demir makasla kilitleri kesip darabayı biraz kaldırmışlar ve içeri girmişler. Görüntülerde görünüyor. İçerideki kapıyı tornavida veya levye ile açmışlar. Dükkana girdiler. İki tane sigara standını almışlar. Ayrıca, çekmecelerimizde bulunan malzemelerimizi de götürdüler. Toplam 20 bin lira civarında mal çalıp gittiler” dedi.

Aynı bölgede son 3 haftada 3 farklı hırsızlık

Hırsızlık olayının sadece kendilerinde olmadığını, olaydan iki gün önce yakınlardaki bir kahvehanenin de soyulduğunu aktaran Çelik, şöyle devam etti:

“Otomatik darabayı patlatmışlar bilgisayar ve mallarını götürmüşler. Bizim olaydan iki üç gün sonra güvenli korunan bir yerin yanı başındaki bir dükkana daha girmişler. Orada da yaklaşık 15 milyarlık mal çalıp gitmişler. Bunlar bizim bildiklerimiz, daha bilmediklerimiz var. Dükkana yaklaşık 50 metre uzaklıkta mobese kamerası var. Oradaki görüntüleri görmedik ama kendi imkanlarımızla 3 yerden görüntü temin ettik. Bunları emniyete verdik ve davacı olduk fakat 15 gündür bir netice alamadık. Suçluların bir an önce bulunmasını istiyoruz.”

Aydın Yorat