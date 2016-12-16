Boyun bölgesindeki elastikiyet kaybının ve ciltte sarkma gibi etkilerin, yaşı olduğundan fazla gösterebileceğini belirten Estetik ve Plastik Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Türker Özyiğit, bu bölgede yapılacak küçük işlemlerin, büyük değişimler oluşturabileceğini anlattı. Op. Dr. Özyiğit, ''Kilomuzu koruyabilsek, kışın almasak yazın vermesek ya da hiç doğum yapamasak. Metabolizmamızı bozan tiroid veya şeker hastalıkları bize hiç uğramasa ya da psikolojimiz çok sağlam olsa. İşte bu sıraladığımız nedenlerin hiçbiri olmadan genetik kodlamamız karşımıza yağlanma olarak çıkıyor. Gıdı yani boyun bölgemiz de nasibini alıyor tabi ki. Beraberinde genellikle çene konturu da bozulabiliyor ve sarkabiliyor'' dedi.

Çözüm yöntemi

Çözüm yöntemine değinen Op. Dr. Özyiğit, ''Lazer lipoliz yöntemi, İnfiltratif anestezi ile yani bir iğne ile uyuşturulduktan sonra, çene altında bir enjektör ucu yardımı ile delik açılır. Bu delikten içeriye lazer lipoliz cihazının kanülü gönderilir. Lazer bu bölgede iki iş yapmaktadır: Birincisi yağları eritmek, diğeri cildi sıkılaştırmak. Bazı durumlarda hiç yağlanma olmadan sadece deri veya kas gevşekliği olmaktadır. Bu durumda lazer ile sadece sıkılaştırma yapılır. İşlem sonucunda bir korse takılır. Bu korse kişinin iş veya sosyal yaşantısına göre ayarlanır'' şeklinde konuştu.

İyileşme süreci

Op. Dr. Özyiğit, hemen ameliyat sonunda sonuç görüleceği gibi esas şişliklerin tamamen geçmesi birkaç ayı bulduğunu belitti. Öyiğit, ancak ortalama 10-14 gün gibi bir sürede belirgin bir değişim gözleneceğini söyledi.

İşlemin risk durumu

İşlemin risk durumu hakkında bilgi veren Op. Dr. Özyiğit, ''Her operasyonda olduğu gibi bu işlemde de risk vardır. Lazer kullanımı konusunda tecrübeli cerrahlar ile riskler minimum olacaktır. Gıdı lipoliz tek başına uygulanabildiği gibi diğer vücut liposakşını işlemleri ile veya yüz gençleştirme işlemleri ile de sıklıkla kombine edilmektedir. Lazer lipoliz, ayakta, minimal invaziv denilen yani genel anestezi-hastane yatışı gerektirmeden, teknoloji bazlı hızlı iyileşme süresi ile gıdı ve çene kontur problemlerine inovatif yaklaşım getirmektedir'' diye konuştu.