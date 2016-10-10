Yapılan son değerlendirmelere göre, kuzey, iç ve batı kesimlerin parçalı yer yer çok bulutlu, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Sinop ve Ardahan çevrelerinin aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığı kuzeybatı kesimlerde 1 ila 4 derece artacak, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacak. Rüzgarın, genellikle kuzey ve kuzeydoğu, zamanla Akdeniz kıyıları ile Güneydoğu Anadolu'da batı ve güneybatı yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı zamanla kuzey kesimleri çok bulutlu 22

İstanbul: Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu 23

İzmir: Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı kuzeyi kesimleri çok bulutlu 26

Bursa: Parçalı zamanla çok bulutlu 25

Adana: Parçalı bulutlu 31

Antalya: Parçalı ve az bulutlu 28

Samsun: Parçalı çok bulutlu, sabah saatlerinde sağanak yağışlı 19

Trabzon: Parçalı çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı 19

Erzurum: Parçalı ve az bulutlu 20

Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 30