Yapılan son değerlendirmelere göre, kuzey, iç ve batı kesimlerin parçalı yer yer çok bulutlu, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Sinop ve Ardahan çevrelerinin aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığı kuzeybatı kesimlerde 1 ila 4 derece artacak, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacak. Rüzgarın, genellikle kuzey ve kuzeydoğu, zamanla Akdeniz kıyıları ile Güneydoğu Anadolu'da batı ve güneybatı yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.
Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:
Ankara: Parçalı zamanla kuzey kesimleri çok bulutlu 22
İstanbul: Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu 23
İzmir: Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı kuzeyi kesimleri çok bulutlu 26
Bursa: Parçalı zamanla çok bulutlu 25
Adana: Parçalı bulutlu 31
Antalya: Parçalı ve az bulutlu 28
Samsun: Parçalı çok bulutlu, sabah saatlerinde sağanak yağışlı 19
Trabzon: Parçalı çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı 19
Erzurum: Parçalı ve az bulutlu 20
Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 30