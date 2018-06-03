10 gün içinde keneden üçüncü ölüm

İstanbul'da yaşayan ve yaz tatilini geçirmek için Yıldızeli ilçesine bağlı Aslandoğmuş köyüne gelen Cemal K.'nin vücuduna yaklaşık 1 hafta önce kene yapıştı. Bir süre sonra rahatsızlanan Cemal K. yakınları tarafından Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne getirildi. KKKA şüphesiyle tedavi gören Cemal K., burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Yakınları tarafından morgdan alınan cenaze defnedilmek üzere Aslandoğmuş köyüne götürüldü.

Havaların ısınmasıyla birlikte Sivas'ta KKKA şüphesiyle tedavi görüp hayatını kaybedenlerin sayısı 3'e yükseldi. Yaklaşık 10 gün önce Koyulhisar ilçesinde 1'i çocuk 2 kişi kene ısırması sonucu tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetmişti.

Tolga Şardağ

