Diğer
Kategoriler

10 gün içinde keneden üçüncü ölüm

Sivas'ta Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) hastalığı şüphesiyle tedavi gören 59 yaşındaki vatandaş, hayatını kaybetti.

10 gün içinde keneden üçüncü ölüm

03 Haziran 2018 10:15

İstanbul'da yaşayan ve yaz tatilini geçirmek için Yıldızeli ilçesine bağlı Aslandoğmuş köyüne gelen Cemal K.'nin vücuduna yaklaşık 1 hafta önce kene yapıştı. Bir süre sonra rahatsızlanan Cemal K. yakınları tarafından Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne getirildi. KKKA şüphesiyle tedavi gören Cemal K., burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Yakınları tarafından morgdan alınan cenaze defnedilmek üzere Aslandoğmuş köyüne götürüldü.

Havaların ısınmasıyla birlikte Sivas'ta KKKA şüphesiyle tedavi görüp hayatını kaybedenlerin sayısı 3'e yükseldi. Yaklaşık 10 gün önce Koyulhisar ilçesinde 1'i çocuk 2 kişi kene ısırması sonucu tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetmişti.  

Tolga Şardağ
 

 

YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 26°C

  • Ankara

    Ankara 26°C

  • İzmir

    İzmir 30°C

  • Bursa

    Bursa 26°C

  • Trabzon

    Trabzon 22°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
FOTO GALERİ
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç