10 gün önce evlendiği eşini bıçaklamış

Olay, Çankaya Mahallesi Şehit Subutay Alkan Caddesi'nde bir evde akşam saatlerinde yaşandı. 6 haftalık hamile Gizem Y. (20) ile eşi Cihat Y., boşanma konusundan dolayı tartıştı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi ile boşanmak isteyen eşini 10 yerinden bıçaklayan Cihat Y., olay yerinden kaçtı. Ağır yaralanan 6 haftalık hamile kadın, Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde tedavi altına alındı. Olayın ardından kaçan Cihat Y., yakalanarak gözaltına alındı. Cihat Y., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

“14 Ağustos 2017’de evlenme teklif etmiş”

Olayda tutuklanan Cihat Y’in eşine 14 Ağustos tarihinde arkadaşlarıyla planlayarak gerçekleştirdiği evlenme teklifini sosyal medya da paylaştığı görüldü. Evlenme teklifine şaşıran Gizem Y.’in ise, Cihat Y.’e sarıldığı videoda görülüyor. Mutluluk pozlarını sosyal medya da paylaşan çift yaklaşık 70 günün ardından boşanma aşamasına geldikleri iddia ediliyor. 6 haftalık hamile olduğu öğrenilen Gizem Y.’in Eskişehir Osmangazi Üniversitesi’nde tedavisi sürüyor. Öte yandan sanık Ciyat Y.’in sosyal medya hesabında paylaştığı ve üzerinde ‘Sana söylenecek söz yok. Hayat, seni senin gibilerle karşılaştırsın” fotoğrafı yönelik yazmış olduğu “Yaşattığınız ne varsa birgün bedelini çok ağır ödeyeceksiniz. Buda size verdiğim son namus sözü olsun” yazı ile dikkat çekti.

'Elinden zehir olsa içerim' dediği eşini 10 yerinden bıçakladı

Sanık Cihat Y.'in bıçakladığı eşi Gizem Y.'yi isterken içtiği baharatlı ve tuzlu kahveyi içerken çekilen görüntüyü sosyla medyaya yükleyerek üzerine 'Elinden zehir olsa içerim hatun' yazması dikkat çekerken, kahveyi içtikten yaklaşık 20 gün sonra ise eşini bıçaklayarak, cezaevine gönderildi.