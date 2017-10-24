Diğer
Kategoriler

10 gün önce evlendiği eşini bıçaklamış

Eskişehir’de 6 haftalık hamile eşini 10 yerinden bıçaklayarak yaraladığı iddiasıyla tutuklanan kocanın 70 gün önce sürpriz bir evlenme teklifinde bulunduğu ve isteme sırasında içtiği kahve görüntüleri ortaya çıktı.

10 gün önce evlendiği eşini bıçaklamış

24 Ekim 2017 15:55
10 gün önce evlendiği eşini bıçaklamış - Tıkla İzle

Olay, Çankaya Mahallesi Şehit Subutay Alkan Caddesi'nde bir evde akşam saatlerinde yaşandı. 6 haftalık hamile Gizem Y. (20) ile eşi Cihat Y., boşanma konusundan dolayı tartıştı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi ile boşanmak isteyen eşini 10 yerinden bıçaklayan Cihat Y., olay yerinden kaçtı. Ağır yaralanan 6 haftalık hamile kadın, Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde tedavi altına alındı. Olayın ardından kaçan Cihat Y., yakalanarak gözaltına alındı. Cihat Y., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

“14 Ağustos 2017’de evlenme teklif etmiş”

Olayda tutuklanan Cihat Y’in eşine 14 Ağustos tarihinde arkadaşlarıyla planlayarak gerçekleştirdiği evlenme teklifini sosyal medya da paylaştığı görüldü. Evlenme teklifine şaşıran Gizem Y.’in ise, Cihat Y.’e sarıldığı videoda görülüyor. Mutluluk pozlarını sosyal medya da paylaşan çift yaklaşık 70 günün ardından boşanma aşamasına geldikleri iddia ediliyor. 6 haftalık hamile olduğu öğrenilen Gizem Y.’in Eskişehir Osmangazi Üniversitesi’nde tedavisi sürüyor. Öte yandan sanık Ciyat Y.’in sosyal medya hesabında paylaştığı ve üzerinde ‘Sana söylenecek söz yok. Hayat, seni senin gibilerle karşılaştırsın” fotoğrafı yönelik yazmış olduğu “Yaşattığınız ne varsa birgün bedelini çok ağır ödeyeceksiniz. Buda size verdiğim son namus sözü olsun” yazı ile dikkat çekti.

'Elinden zehir olsa içerim' dediği eşini 10 yerinden bıçakladı 

Sanık Cihat Y.'in bıçakladığı eşi Gizem Y.'yi isterken içtiği baharatlı ve tuzlu kahveyi içerken çekilen görüntüyü sosyla medyaya yükleyerek üzerine 'Elinden zehir olsa içerim hatun' yazması dikkat çekerken, kahveyi içtikten yaklaşık 20 gün sonra ise eşini bıçaklayarak, cezaevine gönderildi. 

Etiketler: cinayet, eskişehir

 

YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 19°C

  • Ankara

    Ankara 17°C

  • İzmir

    İzmir 21°C

  • Bursa

    Bursa 22°C

  • Trabzon

    Trabzon 28°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
      FOTO GALERİ
        AdIDM.
        KartTR Astropay
        Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
        Takı Dükkanı
        Gümüş Alyans Modelleri
        Nice Türkiye
        Nice Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.nice-turkey.com
        Bft Türkiye
        Bft Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.bft-turkiye.com

        AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
        BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
        Reklamı Geç