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10 günde 455 operasyon

Emniyet ve Jandarma kuvvetlerince, terörün finansmanının önlenmesine yönelik olarak, ülke genelinde 10 gün içerisinde gerçekleştirilen 455 operasyonda 698 şüpheli yakalandı, 1 ton esrar ele geçirildi.

10 günde 455 operasyon

12 Ocak 2017 11:56

İçişleri Bakanlığı'ndan edinilen bilgiye göre, Emniyet ve Jandarma kuvvetlerince, terörün finansmanının önlenmesine yönelik olarak, ülke genelinde 01-11 Ocak arasında, 455 operasyon gerçekleştirildi.

698 şüpheli yakalandı, 1 ton esrar ele geçirildi
Yürütülen bu operasyonlarda 698 şüpheli yakalandığı, 1 ton 657 kilogram esrar, 68 kilogram eroin, 12 kilogram kokain, 2 kilogram afyon sakızı, 11 kilogram sentetik kannabinoid (bonzai), 2 kilogram metamfetamin, 121 bin 451 adet uyuşturucu tablet, 49 adet uzun namlulu silah ve 70 adet tabancanın ele geçirildiği bildirildi. Yakalanan şüphelilerden 203’ünün tutuklandığı ifade edildi.

Uğur Kan Yüksek
 

Etiketler: esrar, operasyon


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