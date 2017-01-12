İçişleri Bakanlığı'ndan edinilen bilgiye göre, Emniyet ve Jandarma kuvvetlerince, terörün finansmanının önlenmesine yönelik olarak, ülke genelinde 01-11 Ocak arasında, 455 operasyon gerçekleştirildi.

698 şüpheli yakalandı, 1 ton esrar ele geçirildi

Yürütülen bu operasyonlarda 698 şüpheli yakalandığı, 1 ton 657 kilogram esrar, 68 kilogram eroin, 12 kilogram kokain, 2 kilogram afyon sakızı, 11 kilogram sentetik kannabinoid (bonzai), 2 kilogram metamfetamin, 121 bin 451 adet uyuşturucu tablet, 49 adet uzun namlulu silah ve 70 adet tabancanın ele geçirildiği bildirildi. Yakalanan şüphelilerden 203’ünün tutuklandığı ifade edildi.

Uğur Kan Yüksek

