Diğer
Kategoriler
  •  » iha.com.tr
  •  » Asayiş
  •  » 10 gündür evine uğramayan yaşlı adam ekipleri alarma geçirdi

10 gündür evine uğramayan yaşlı adam ekipleri alarma geçirdi

Kocaeli’nin İzmit ilçesinde komşularının 10 gündür haber alamadığı 80 yaşındaki adamın evine kapıyı kırarak giren itfaiye ekipleri, içeride kimseye rastlamadı.


09 Kasım 2016 15:42

İzmit Turgut Mahallesi Abidin Aral Sokak üzerindeki tek katlı evde yalnız yaşayan 80 yaşındaki Ahmet adlı şahıs, uzun süre eve uğramayınca komşuları hayatından endişe etti. Komşuların haber vermesi üzerine olay yerine 112 Acil Servis, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine kısa süre içerisinde gelen itfaiye ekipleri, evin dış kapısını demir levye ile açarak içeri girdi. Kapının açılmasının ardından eve giren 112 ekipleri, evde kimseye rastlamadı. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

Gürcan Yılmaz - İsmail Gündüz 

 


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

ASAYİŞ VİDEO GALERİ
ASAYİŞ FOTO GALERİ
Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 21°C

  • Ankara

    Ankara 17°C

  • İzmir

    İzmir 22°C

  • Bursa

    Bursa 22°C

  • Trabzon

    Trabzon 26°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
FOTO GALERİ
AdIDM.
Paykasa
Paykasa satın alma ve paykasa bozdurma işlemleri için en uygun paykasa fiyatlar
Vivi rent a car
vivi.com.tr
Rent a car firmalarının arabalarını %15 indirimli kiralayın. Kampanyalı fiyatlar için vivi'ye göz atın.
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.

Termal Oteller ve Kayak Otelleri
Bodrum Otelleri, Marmaris Otelleri
Fethiye Otelleri %40 İndirimli
www.otelfiyat.com

Elektronik Sigara Modelleri
İndirimli Elektronik Sigara
www.elektroniksigara.ist
Domain Sorgulama
Domain, Domain sorgulama,
Hosting, Marka tescil, Whois,
Web sitesi, Gazete oku

Mavi Kadın
Kadınların merak ettiği ve
ilgi duyduğu tüm konular
www.mavikadin.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!