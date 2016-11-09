İzmit Turgut Mahallesi Abidin Aral Sokak üzerindeki tek katlı evde yalnız yaşayan 80 yaşındaki Ahmet adlı şahıs, uzun süre eve uğramayınca komşuları hayatından endişe etti. Komşuların haber vermesi üzerine olay yerine 112 Acil Servis, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine kısa süre içerisinde gelen itfaiye ekipleri, evin dış kapısını demir levye ile açarak içeri girdi. Kapının açılmasının ardından eve giren 112 ekipleri, evde kimseye rastlamadı. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

Gürcan Yılmaz - İsmail Gündüz



