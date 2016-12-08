10 gündür kayıp olan 34 yaşındaki Murat Ünal için Oymapınar Mahallesi Çatal mevkisi tüm imkanlar seferber edildi. Arama çalışmalarına Antalya İl Jandarma Komutanlığından 2 köpek timi, Akseki ve Bornova Komanda Tugayından oluşan 15'er kişilik 2 komando timi, Antalya AFAD'tan 4 kişilik ekip, İlçe Jandarma Komutanlığı asayiş timleri, Manavgat Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Manavgat Belediyesi Zabıta ekipleri, mahalle sakinleri ve Murat Ünal'ın yakınları katıldı.

Komanda, jandarma, AFAD, emniyet ve zabıta ekipleri, Manavgat Barajı çevresinde ve ormanlık alanda arama çalışması yaptı. Murat Ünal’ın annesi Hatice, babası Kenan Ünal ve ablası Ümran arama çalışması yapılan bölgede gelişmeleri takip etti. Antalya İl Jandarma Komutan Yardımcısı Yarbay Muharrem Kurtoğlu, ilçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Kürşat Şenol ve Manavgat Belediye Başkan Yardımcısı Hasan Şimşek olay yerine gelerek jandarma ekiplerinden ve Oymapınar Mahalle Muhtarı Kemal Öz'den arama çalışmaları hakkında bilgi aldı. Yapılan arama çalışmalarda ise Ünal'a ait bir ize rastlanmadı. Arama çalışmalarına devam edileceği baraj gölü üzerinde de tekne ile arama yapılacağı belirtildi.

Manavgat'ta 28 Kasım Pazartesi günü saat 19.00 sıralarında bir arkadaşıyla birlikte evden ayrılan Murat Ünal'dan haber alamayan yakınları kayıp başvurusunda bulunmuştu. Polis, yakınlarının başvurusu üzerine Murat Ünal’ın bulunması için çalışma başlatmıştı. Ünal'ın 1400 yıllık Tevrat'ın pazarlanması olayıyla ilgili kaybolduğu iddia edilmişti.

Arif Kaplan