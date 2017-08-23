10 gündür kayıp olan zihinsel engelli Filiz bulundu

Yenimescit Mahallesi'ndeki evlerinden "Ablama gidiyorum" diyerek 12 Ağustos Cumartesi akşamı ayrılan ve bir daha kendisinden haber alınamayan 34 yaşındaki Filiz Uysal’ın, bir erkek tarafından ilçeye bağlı Aşağı Zaferiye Mahallesinde bir eve götürüldüğü tespit edildi. Durumun polise bildirilmesi üzerine, polis ekiplerince Aşağı Zaferiye Mahallesinde bulunan eve baskın yapıldı. Polis, söz konusu evde Filiz Uysal ile birlikte bulunan bir erkek şahsı da alarak Emniyet Müdürlüğüne getirdi. Uysal, mahallede kaybolduğunu ve tanıdığı bir kişi tarafından kaçırıldığını iddia ederek, şahıstan şikayetçi olduğunu söyledi.

Anne Ayten Uysal ise, gazetelerde çıkan haberin ardından kızının kapalı tutulduğu evi öğrendiğini belirterek, kızının bulunmasında fayda sağlayan Keşan’daki basın mensuplarına teşekkür etti. Doktor gözetiminde ifadesi alınan Filiz Uysal annesine teslim edilirken, kendisini zorla alıkoyduğu iddia edilen erkek şahıs, ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

Ayhan Gülver-Turgay Balcı

