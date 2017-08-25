10 günlük bayram tatilinde yola çıkacaklar, uykusuzluğa dikkat

FÜ Tıp Fakültesi Psikiyatri Uzmanı Prof. Dr. Murad Atmaca, 10 günlük Kurban Bayramı tatilinde yola çıkacaklara uyarılarda bulundu.

Kurban Bayramı tatilinin 10 güne uzamasının insanların seyahate çıkmasını tetiklediğini belirten Atmaca, “Kurban Bayramı tatilinde bir kısım insanlar belki uçak yolculuğu yapacak ama önemli bir kısım ise tatil için gidecekleri yerlere karayoluyla gitmeyi tercih edecek. Her sene bayramın trafik kazalarından dolayı zehir olduğunu öğreniyoruz. Trafikle ilgili birimler tarafından buna yönelik uyarılarda bulunuyor. Bunun psikiyatri olarak ilgilendiren tarafı uyku. Çünkü uyku insan hayatı için gerekli olan bir şey ve uyku beyni besler. Uykusuzluk ise insanın ruhsal yapısını, dikkatini, konsantrasyonunu etkiler. Bu nedenle uykusuz olarak yola çıkmak trafik kazaları ile ilgili ciddi problemlere yol açabilir” dedi.

İnsanın duygu durumunu kontrol eden bazı beyin kimyasallarıyla, uyku ile ilgili beyin kimyasallarının birbirine benzediğini aktaran Prof. Dr. Atmaca, “İnsan yeterince uykusunu alamadığında ruhsal durumu bundan etkilenebiliyor. Kısa süreli bir uyku ya da tam tersi uzun süreli bir uyku kişinin duygu durumunu olumsuz etkiliyor. Çabuk sinirlenme, tepki gösterme, huzursuzluk, kendini çok bitkin hissetme, dikkat dağınıklığı, konsantrasyon ile ilgili problemlere yol açabiliyor. Sağlıklı bir şekilde uyku alınmadığında kişinin çevreye karşı ilgisi, farkındalığı azalıyor. Sağlıklı iyi bir uyku sonrası dikkat gerektiren aktiviteleri yapmak her zaman avantajlıdır. Bu uzun süreli dikkat gerektiren bir yolculuk ise daha önem arz ediyor. Sağlıklı bir insanın 19.00 ile 23.00 saatleri arasında uyuyup sabah 04.00 ile 07.00 saatleri arasında kalkması öneriliyor” şeklinde konuştu.

Yunus Özhanlı