Edinilen bilgiye göre, 18 yaşını doldurmadığı gerekçesiyle dini nikahla 10 gün önce Kadir T. ile evlendikten sonra İstanbul’a yerleşen Zeynep A. (17), ziyarete geldiği baba evinde bıçaklanarak öldürüldü.

Olay, sabah saatlerinde Haliliye ilçesine bağlı Çukurdorum kırsal Mahallesi'nde yaşandı. 10 gün önce Kadir T. ile dini nikahla evlendirilen Zeynep A., İstanbul’a yerleşti. Düğün sonrası tek başına baba evine ziyarete gelen Zeynep A., uyuduğu odada bıçaklanmış halde bulundu. Olay yerine çağrılan sağlık ekipleri, genç kızın hayatını kaybettiğini belirledi. Ceset, olay yerinde yapılan incelemenin ardından Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı.

Zeynep A.'nın kim ya da kimler tarafından bıçaklandığının araştırıldığı öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.