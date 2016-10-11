

İddiaya göre, 10 gün önce dini nikahla evlenen Zeynep A., İstanbul’dan Şanlıurfa’ya ailesini ziyarete geldi. Babası A.A.’nın evinde bıçaklanarak öldürülen Zeynep A.’nın cenazesi, Adli Tıp Kurumu’nda 6 saat süren otopsinin ardından yakınlarına teslim edildi. 10 günlük gelin olan Zeynep A.’nın cenazesi, toprağa verilmek üzere Yeni Aile Mezarlığı’na götürüldü. Jandarma, cinayetle ilgili genç kadının babası A.A. ve annesi Z.A. ile adları öğrenilemeyen 4 şüpheliyi gözaltına aldı. Gözaltına alınan 6 şüpheli, sorgulanmak üzere İl Jandarma Komutanlığı’na götürüldü.

Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma sürüyor.