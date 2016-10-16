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10 günlük gelin cinayetinde baba ve kardeş tutuklandı

Şanlıurfa’da evlendikten 10 gün sonra babaevinde bıçaklanarak öldürülen Zeynep A. cinayetiyle ilgili baba ve kardeşi tutuklandı.


16 Ekim 2016 10:42

Edinilen bilgiye göre, evlenerek İstanbul’a gelin giden ve 10 gün sonra geri gönderildiği babaevinde bıçaklanarak öldürülen Zeynep A. cinayetiyle ilgili mahkemeye çıkartılan 9 kişiden baba Ahmet A. ve kardeşi İbrahim A. tutuklanarak cezaevine gönderilirken annesi Z.A., kardeşleri H.A., F.A., İ.A. ile kayınbabası M.T., kaynanası Z.T. ve kocası A.T. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Olay, 11 Ekim 2016 Salı günü Şanlıurfa’nın Çukurdorum kırsal Mahallesinde yaşanmıştı. İddiaya göre, Zeynep A. (20) yaklaşık 15 gün önce K.T. ile evlendirildi. Evlendikten sonra kocasının yaşadığı İstanbul’a götürülen Zeynep A., yaklaşık 10 gün sonra Şanlıurfa’daki babaevine geri geldi. Gece baba evinde kalan Zeynep A. sabah uyanan ailesi tarafından odasında bıçaklanarak öldürülmüş halde bulundu. Cenaze, olay yerinde yapılan incelemenin ardından Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı. Buradaki otopsinin ardından ailesine teslim edilen Zeynep A.’nın cesedi, Yeni Mezarlıkta defnedildi.

Cinayet sonrası çalışma başlatan jandarma ekipleri, cinayetle bağlantıları olduğu düşünülen Zeynep A.’nın babası A.A., annesi Z.A., kardeşleri İ.A, İ.A, F,A. H.A ile kayınpederi M.T., kaynanası Z.T. ve eşi K.T.’yi gözaltına almıştı. 

Şinasi İnan

Etiketler: 10 günlük gelin, şanlıurfa


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