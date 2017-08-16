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10 günlük tatil kararı rezervasyonları artırdı

Bakanlar Kurulu kararıyla Kurban Bayramı tatilinin 10 güne çıkarılması Didimli turizmcileri sevindirdi. Kararın açıklanmasının ardından rezervasyonlarda artış olduğu bildirildi.

10 günlük tatil kararı rezervasyonları artırdı

16 Ağustos 2017 14:30

Didim Turizm derneği Başkanı Tayyar Cengiz, “Bayramda otellerin hızlı şekilde rezervasyon aldıkları ve otellerini doldurmaya başladıklarını görüyoruz” dedi. 

Bu yıl Kurban Bayramı tatilinin 10 güne çıkarılması turizm yörelerinde sevinçle karşılandı. Aydın'ın turistik İlçesi Didim’de de alınan tatil kararı memnuniyetle karşılanırken Didim Turizm derneği Başkanı Tayyar Cengiz tatil kararının yeni bir tatil süreci başlattığını söyledi. Cengiz şunları kaydetti; “ Günlerdir bütün turizmcilerin beklediği bu süreçte Bakanlar Kurulunca yapılan açıklama insanların yüreğine su serpti. Tüm turizmciler mutlu; yaz tatilinde bu süreç yeni bir tatil fırsatını doğurdu. Kurban bayramından bir ay önce Didim’e gelenler için bu süreç yeniden Didim’e gelmek isteyecekleri bir süreç olacaktır. Geçtiğimiz hafta bu hafta oteller ufak düşüşler vardı ama Bayramda otellerin hızlı şekilde rezervasyon aldıkları ve otellerin dolmaya başladığını görüyoruz. Bayramda yaklaşık % 95’lere varan bir dolulukla geçireceğimizi düşünüyorum" diye konuştu. 

Hüseyin Çalışkan


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