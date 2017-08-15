10 günlük tatil müjdesini duyan turizmcinin yüzü güldü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde gerçekleşen Bakanlar Kurulu toplantısının ardından Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ’ın 10 günlük Kurban Bayramı tatili açıklaması turizmcilerin yüzünü güldürdü.

Bodrum’da yaşanan 6.6’lık deprem ve halen devam eden artçı sarsıntıların nedeniyle zor günler geçiren turizm sektörünün Kurban Bayramı tatilinin 10 güne çıkarılmasıyla rahat bir nefes alacağını kaydeden Bodrum Profesyonel Otel Yöneticileri Derneği Başkanı Serdar Karcılıoğlu, “Çok gerekli ve önemli olan bir konuydu. Sayın turizm bakanımız göreve başlar başlamaz bir yaza göndermiştim ve bu noktayı da vurgulamıştım. Bizim bu talebimizi gerine getirmiş olmasından dolayı Bodrum profesyonel otel yöneticileri derneği olarak mutlu olduğumuzu belirtmek istiyorum. Turizmde doluluklar azda olsa artış olsa da. Bu durudan tüm turizmciler faydalanmış oldu. İşte bir taşla 3 kuş vurma buna denir. Hükümetimizin ve bu konuya destek veren yöneticilerimize teşekkürü borç biliyoruz” dedi.

Marmaris’te de sevinçle karşılandı

Güney Ege Turistlik İşletmeciler ve Otelciler Birliği (GETOB) Başkanı Bülent Bülbüloğlu da, kararın memnuniyet verici olduğunu söyledi. Bülbüloğlu,”Bizim için güzel bir haber oldu. Ben bayram tatilinin bereketli geçeceğine inanıyorum, ekonomiye de katkı sağlayacağı inancındayım. Çünkü turizm 54 sektörü çalıştıran büyük bir ekonomi. Bölgemiz son 5 yılda Ege’nin incisi haline geldi. İç pazarı yeni keşfettik diyebiliriz. İç pazarda artarak gücümüzü gösteriyoruz. Bu 10 günlük bayram tatilinde de yüzde 100’lere varan doluluk yaşayacağımızı ümit ediyoruz” diye konuştu.

TÜRSAB Marmaris Bölgesel Yürütme Kurulu Başkanı Ali Kırlı ise,10 günlük bayram tatilinin olumlu bir karar olduğunu kaydetti. Kırlı, değerlendirmesine şu şekilde devam etti:

”Geçen yılda 9 güne çıkartılan bayram tatili nedeniyle iç turizmde ekonomiye 700 bin lira katkı sağlanmıştı. Bu yıla yine bayram tatilinin 10 güne çıkması ülke ekonomisine 1 milyar liralık bir katkı sağlayacak.1 milyon insanımızdan da tatil bölgelerine akın etmesi bekleniyor. Biz hazırız bayramda yerli turistlerimizi ilçeye bekliyoruz.”

Eren Ayhan –Vural Efecik