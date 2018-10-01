10 ilde dev operasyon! 100 gözaltı

Edinilen bilgiye göre, Kastamonu Emniyet Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Kastamonu merkezli 10 İl'de operasyon gerçekleştirdi. Kastamonu merkezli gerçekleşen operasyonda Ankara, Bartın, Kayseri, Muş, Sakarya, Erzincan, Muğla, Tekirdağ ve İstanbul illerinde görev yapan sağlık çalışanlarından 100 kişi gözaltına alındı. Operasyonda sahte sağlık raporu düzenleyerek kamu kurum ve kuruluşlarını zarara uğrattıkları gerekçesiyle aralarında doktor, hemşire, sağlık çalışanı ve çeşitli iş kollarından gözaltına alınan 100 kişi, Kastamonu'ya getirildi. Sağlık çalışanlarının emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilecekleri belirtildi.

Vedat Yunus İkizoğlu

