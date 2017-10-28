Diğer
Kategoriler

10 ildeki 21 konteyner ve çadır kentlerde 235 bin 970 Suriyeli bulunuyor

Türkiye’de 10 ilde kurulan 21 çadır ve konteyner kentte, 235 bin 970 Suriyeli barınırken, Türkiye’de toplam 3 milyon 235 bin 992 Suriyeli bulunuyor.

10 ildeki 21 konteyner ve çadır kentlerde 235 bin 970 Suriyeli bulunuyor

28 Ekim 2017 09:54

İHA muhabirinin AFAD yetkililerinden aldığı bilgiye göre, Hatay, Gaziantep, Kilis, Şanlıurfa, Mardin, Kahramanmaraş, Osmaniye, Adıyaman, Adana ve Malatya illerinde 21 ayrı kampta 235 bin 970 Suriyeli barınıyor.

Hatay’da 4 ayrı kampta 17 bin 868, Gaziantep'te 4 ayrı kampta 24 bin 925, Şanlıurfa’da 4 ayrı kampta 75 bin 999, Kilis’te 2 ayrı kampta 28 bin 287, Mardin’de 1 kampta 2 bin 607, Kahramanmaraş’ta 1 kampta 17 bin 647, Osmaniye’de 2 kampta 15 bin 532, Adıyaman’da 1 kampta 8 bin 903, Adana’da 1 kampta 27 bin 750 ve Malatya’da 1 kampta 9 bin 499 kişi olmak üzere kamplarda toplam 235 bin 970 Suriyeli bulunuyor.
Kamplarda en fazla Suriyeli 75 bin 999 kişiyle Şanlıurfa'da, en az Suriyeli ise 2 bin 607 kişiyle Mardin’de bulunuyor.

Türkiye’de toplam 3 milyon 235 bin 992 Suriyeli bulunduğu bildirildi. 

Etiketler: çadır kent, Suriyeli

 

YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 17°C

  • Ankara

    Ankara 13°C

  • İzmir

    İzmir 17°C

  • Bursa

    Bursa 15°C

  • Trabzon

    Trabzon 22°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
      FOTO GALERİ
        AdIDM.
        KartTR Astropay
        Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
        Takı Dükkanı
        Gümüş Alyans Modelleri
        Nice Türkiye
        Nice Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.nice-turkey.com
        Bft Türkiye
        Bft Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.bft-turkiye.com

        AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
        BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
        Reklamı Geç