10 ildeki 21 konteyner ve çadır kentlerde 235 bin 970 Suriyeli bulunuyor

İHA muhabirinin AFAD yetkililerinden aldığı bilgiye göre, Hatay, Gaziantep, Kilis, Şanlıurfa, Mardin, Kahramanmaraş, Osmaniye, Adıyaman, Adana ve Malatya illerinde 21 ayrı kampta 235 bin 970 Suriyeli barınıyor.

Hatay’da 4 ayrı kampta 17 bin 868, Gaziantep'te 4 ayrı kampta 24 bin 925, Şanlıurfa’da 4 ayrı kampta 75 bin 999, Kilis’te 2 ayrı kampta 28 bin 287, Mardin’de 1 kampta 2 bin 607, Kahramanmaraş’ta 1 kampta 17 bin 647, Osmaniye’de 2 kampta 15 bin 532, Adıyaman’da 1 kampta 8 bin 903, Adana’da 1 kampta 27 bin 750 ve Malatya’da 1 kampta 9 bin 499 kişi olmak üzere kamplarda toplam 235 bin 970 Suriyeli bulunuyor.

Kamplarda en fazla Suriyeli 75 bin 999 kişiyle Şanlıurfa'da, en az Suriyeli ise 2 bin 607 kişiyle Mardin’de bulunuyor.

Türkiye’de toplam 3 milyon 235 bin 992 Suriyeli bulunduğu bildirildi.