10 kapak veya 5 atık pile ücretsiz buz pateni

Sultangazi Belediyesi, “Doğaya Katkı Sizden Buz Pateni Bizden” sloganıyla öğrencilerin hem çevreye karşı duyarlılığını arttırmak hem de yarıyıl tatilinde eğlenceli bir tatil dönemi geçirmesini sağlamak amacıyla bin 200 metrekare alana kurulan buz pistinin açılışını gerçekleştirdi. Sultangazi Belediyesi Hizmet Binası yanında bulunan alana kurulan buz pistinin açılışına, Sultangazi Belediye Başkanı Cahit Altunay, çok sayıda amatör ve profesyonel öğrenci ile aileleri katıldı. Buz pistinin açılışı hokey takımının gösteri maçı ve milli sporcuların gösterisiyle başladı. İlgiyle takip edilen gösterilerin ardından bin 200 metrekare çadır içerisine hazırlanan buz pistinde çocuklar buzda paten yapmanın coşkusunu yaşadı. Çocukların pistte doğru kaymayı öğrenmeleri ve herhangi bir sakatlık yaşamamaları için pistte 4 uzman eğitici de çocuklara yardımcı oldu. Alana kurulan 3 metre yüksekliğinde 25 metre uzunluğundaki kayma rampası da öğrencilerin küçük büyük herkesin ilgi odağı oldu. Çok sayıda öğrencinin rampadan kaydığı o anlar renkli görüntüler oluşturdu.

Plastik kapak ya da atık pil getiren herkese ücretsiz buz pateni

Haftanın 7 günü saat 10:00 ve 21:00 arasında hizmet verecek olan buz pistinde kaymak içinse Sultangazi Belediyesi’nin web sitesi www.sultangazi.bel.tr’den randevu almak ve 10 plastik kapak ya da 5 atık pil getirerek kayıt yaptırmak gerekiyor. Çocukların 3 ay boyunca ücretsiz olarak faydalanabileceği uygulama sayesinde vatandaşların çevreye karşı duyarlılığının arttırılması hedefleniyor. Çocukların buz pistinde kayabilmeleri için patenleri belediye tarafından karşılanırken öğrencilerden piste sadece eldivenleriyle birlikte gelmeleri isteniyor.

"Geçen sene 27 bin kardeşimiz buradan istifade etti"

Projeyle bir yandan atık pil ve kapak toplanmasına bir yandan da öğrencilerin buz pateni keyfi yaşamasına imkan sağlandığını ifade eden Sultangazi Belediye Başkanı Cahit Altunay, " Geçen sene 27 bin kardeşimiz buradan istifade etti. Bu bin 200 metre alanda fevkalade güzel etkinlikler gerçekleşiyor. 3 ay boyunca herhangi bir ücret talep etmeden çocuklarımız için büyük bir fırsat oluşturmuş oluyoruz. Buz pistinden yararlanmak isteyen çocuklarımız içinde bir tane şartımız var. 10 mavi kapak ya da 5 atık pil getirme karşılığında kayıt yaptırabiliyorlar” dedi.

“Paten yapmayı çok seviyoruz ”

Arkadaşlarıyla birlikte her yıl buz pateni yapmaya geldiğini ve çok mutlu olduğunu ifade eden Abdülkadir Türk, “Daha önce de kaymıştım. Geçen senelerde de açıldı çok seviyoruz paten yapmayı, açılmasından dolayı memnunum. Çok güzel bir yer” diye konuştu.

“Çok güzeldi, eğlenceli buldum”

Alanda kurulan kaykayda arkadaşıyla birlikte kaydığını ve çok güzel bir ortamın oluşturulduğunu dile getiren Ceren Şahin, “ Çok güzeldi, eğlenceli buldum. Daha önceden de kaymışlığım var, severim” ifadelerini kullandı.

Ahmet Faruk Sarıkoç - Hasibe Karadağ