Yapılan son değerlendirmelere göre, ülke genelinin parçalı, batı ve iç kesimlerinin yer yer çok bulutlu, Marmara, Batı Akdeniz, İç Anadolu'nun kuzeybatısı ve Batı Karadeniz ile İzmir, Manisa, Afyonkarahisar ve Samsun çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın Marmara'nın doğusu, Batı Akdeniz, Doğu Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu'nun doğusu ile Orta Karadeniz'de güney yönlerden kuvvetli (30-60 Km/sa) eseceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde Doğu Anadolu'da sis ve pus ile birlikte Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunda buzlanma ve don olayı bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığı batı kesimlerde 3 ila 7 derece azalacak, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacak. Rüzgar, Marmara'nın doğusu, Batı Akdeniz, Doğu Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu'nun doğusu ile Orta Karadeniz'de güneyli yönlerden kuvvetlice (30-50 Km/sa) esecek.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde sağanak yağışlı 17

İstanbul: Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde hafif sağanak yağışlı 21

İzmir: Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde ve gece saatlerinden sonra hafif sağanak yağışlı 22

Adana: Parçalı bulutlu 27

Antalya: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 23

Samsun: Parçalı, yer yer çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra sağanak yağışlı 24

Trabzon: Parçalı bulutlu 27

Erzurum: Parçalı bulutlu 16

Diyarbakır: Parçalı bulutlu 21