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10 Kasım anma törenlerinde yoğun güvenlik önlemleri

Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün ölümünün 78’inci yılında Şanlıurfa'da düzenlenen törende yoğun güvenlik önlemleri alındı.


10 Kasım 2016 12:00

Şanlıurfa’da, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü anma programı şehitlikteki anıta çelenk sunumuyla başladı. Anma programı öncesi yoğun güvenlik önlemleri alındı. Giriş ve çıkışları kapatan polisler, alanda bomba araması yaptı. Park halindeki araçlar çekicilerle kaldırılırken çatılara ise keskin nişancılar yerleştirildi. Sivil polisler ise bütün sokakları dolaşarak şüpheli şahısların üzerini aradı. 

Şanlıurfa Valisi Güngör Azim Tuna’nın alana gelmesiyle birlikte anma programı başladı. Anıta çelenk sunulmasının ardından İstiklal Marşı okundu. Saat 09.05'te sirenlerin çalmasıyla birlikte saygı duruşuna geçildi ve göndere çekilen Türk bayrakları yarıya indirildi. Programın bitmesinin ardından Milli Eğitim Müdürlüğü Konferans Salonuna geçildi. Günün anlam ve önemini belirten konuşmaların ardından şiirler okunarak Gazi Mustafa Kemal Atatürk anıldı. 

Şinasi İnan
 

Etiketler: güvenlik önlemleri


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