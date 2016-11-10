Nazilli İstasyon Meydanı'nda düzenlenen 10 Kasım’da Atatürk'ü Anma törenlerinde Nazilli Kaymakamlığı ve Nazilli Belediyesi çelenklerini sundu. Kaymakamlık ve belediyenin çelenklerini koymasının ardından, Cumhuriyet Halk Partisi İlçe Örgütü, İlçe Başkanı Ali Deveci önderliğinde izinsiz olarak anıta çelenk bırakmak istedi. Nazilli Kaymakamı Mehmet Okur, CHP Nazilli Örgütü'nün izinsiz çelenk koyma eylemi sonrası çelengi emniyet güçlerince kaldırttı. CHP İlçe Örgütü'nün çelenginin kaldırılması sonucu tören alanında kısa süreli tartışma yaşandı. Saygı duruşunun ardından Kaymakam Okur’a tepkisini dile getiren CHP İlçe Başkanı Deveci, “Cumhuriyet Halk Partisi Atatürk’ün kurduğu bir partidir. Partimizin çelenk koymasını engellemenizi kınıyoruz” dedi.

“Şov yapmayın”

Kaymakam Okur, CHP’lilerin izinsiz çelenk koyma eyleminin ardından yaptıkları itirazlara ve atılan sloganlara ‘Şov yapmayın’ diyerek tepki gösterdi. Kaymakam Okur, CHP’li Deveci ile yaşadığı diyalogda; “Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü anma töreninde bu yaptığınızı kabul edilemez. Bu resmi bir tören. Lütfen şov yapmayın” dedi.

Yaşanan çelenk krizi sonrası emniyet güçleri tören alanının boşaltılmasını istedi. Alanı boşaltmakta direnen CHP gençlik kolları üyesi Ali Dağdelen ile Alican Bilgen isimli iki kişi gözaltına alındı.

VEYSEL KARAHAN