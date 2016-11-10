Edinilen bilgiye göre, gece saatlerinde av tüfeği ile vurulan domuzun leşi Atatürk anıtı yanına bırakıldı. Henüz kim veya kimler tarafından bırakıldığı belli olmayan domuz leşini sabah Atatürk anıtı önüne gelen vatandaşlar gördü. Anıtın yanındaki yol kenarına bırakılan domuz leşini görenler bu durumu tepki gösterdi. Temizlik görevlileri, domuz leşini kamyonetin kasasına atarak tören alanından uzaklaştırdı. Saat 08.30 sıralarında yaşanan olaya tepki gösteren Atatürkçü Düşünce Derneği İnegöl Şubesi Başkanı Birol Atay, sorumluların bulunmasını istedi.