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10 Kasım törenlerinde domuz leşi şoku

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk, ölümünün 78. yıl dönümünde Bursa'nın İnegöl ilçesinde de anılırken, tören öncesi anıtın yanına bırakılan domuz leşini görenler şaşkına uğradı.

10 Kasım törenlerinde domuz leşi şoku

10 Kasım 2016 13:02
10 Kasım törenlerinde domuz leşi şoku - Tıkla İzle

Edinilen bilgiye göre, gece saatlerinde av tüfeği ile vurulan domuzun leşi Atatürk anıtı yanına bırakıldı. Henüz kim veya kimler tarafından bırakıldığı belli olmayan domuz leşini sabah Atatürk anıtı önüne gelen vatandaşlar gördü. Anıtın yanındaki yol kenarına bırakılan domuz leşini görenler bu durumu tepki gösterdi. Temizlik görevlileri, domuz leşini kamyonetin kasasına atarak tören alanından uzaklaştırdı. Saat 08.30 sıralarında yaşanan olaya tepki gösteren Atatürkçü Düşünce Derneği İnegöl Şubesi Başkanı Birol Atay, sorumluların bulunmasını istedi.  

Etiketler: Atatürkçü Düşünce Derneği, Birol Atay, domuz


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