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10 Kasım'da milyonlar Twitter’da Atatürk'ü andı

Web ve sosyal medya takip, analiz ve yönetim platformu BoomSonar Suite, Twitter’da 10 Kasım’ı mercek altına aldı. BoomSonar analizine göre 10 Kasım hakkında 24 saatte 1 milyondan fazla Tweet paylaşıldı.


11 Kasım 2016 16:34

Türkiye’nin eşzamanlı web ve sosyal medya takip ve analiz platformu BoomSonar, Twitter’da 10 Kasım hakkında gerçekleşen konuşmaların analizini yayınladı. Analize göre 24 saat içerisinde Twitter’da 10 Kasım hakkında toplam 1 milyon 5 bin 473 paylaşım yapıldı.

Türkiye Atatürk’ü andı

Twitter verilerine göre gece yarısından itibaren başlayan 10 Kasım anma ve saygı mesajları, gün boyu devam etti. Gün içerisinde en yoğun Tweet paylaşımı ise, 09.05’te gerçekleşti. 10 Kasım içeriklerinde en çok 'saygı', 'özlem', 'anma', 'ölümsüz', 'minnetle', 'özlüyoruz' ve 'Atam' kelimeleri öne çıktı. BoomSonar Suite verilerine göre, içinde '10 Kasım' geçen 1 milyondan fazla Tweet’te 7 bin 546 video ve 529 bin 918 görsel yer aldı. Paylaşılan içeriklerin yüzde 26’sı orijinal iken, yüzde 74’ü başka kullanıcıların retweetlenmesi oldu. Paylaşımlar yüzde 83 oranla en çok mobil cihazlardan yapıldı. İçeriklerin yüzde 59’u erkek, yüzde 41’i ise kadın kullanıcılar tarafından paylaşıldı.

44 bin web içeriği

BoomSonar Suite verilerine göre ulusal basın, yerel basın, haber siteleri, bloglar ve diğer siteler 10 Kasım hakkında 44 bin 915 içerik paylaştı. İçerikler arasında Mustafa Kemal Atatürk’ün hayatı, Anıtkabir ve anma programları ön plana çıktı.

10 Kasım’da Trending Topic listesine Atatürk ile ilgili 30’dan fazla hashtag girdi. 10 Kasım’da ön plana çıkan konular arasında 779 bin 418 içerik ile Mustafa Kemal Atatürk, 127 bin 893 içerik ile 'Özlüyoruz Atam', 74 bin 550 içerikle 'Özlemle Anıyoruz' ve 46 bin 953 içerikle Koç Holding tarafından başlatılan 'Sana Borçluyuz' hashtag’i öne çıktı. 


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