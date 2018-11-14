10 Kasım'da polise saldırı hazırlığındaki DEAŞ'lı tutuklandı

Alınan bilgiye göre, Adana Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü DEAŞ üyesi olduğu belirtilen Z.A.'nın 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü'nde saldırı yapabileceği ihbarını aldı. Polis, ihbar üzerine şahsı hem fiziki hem de sosyal medya üzerinden takibine başladı. Yapılan takipte sosyal medyada sahte bir hesap açtığı saptanan Z.A.'nın ayrıca Suriye'de bulunan DEAŞ'lı M.E.Ç. ile yazışmalarını tespit etti. M.E.Ç.'nin yazışmalarda Z.A.'dan 10 Kasım'da polise bıçakla saldırı yapmasını istediği ortaya çıktı. Ayrıca Afganistan'a gitmek isteyen Z.A.'nın yol parası olmadığı için banka veya kuyumcu soymak istediği, bunları gerçekleştiremezse sahte kimlikle kredi çekerek para bulmasının caiz olup olmadığını sorduğu tespit edildi. M.E.Ç.'nin ise Z.A.'ya kredi çekmenin caiz olduğunu yazdığı ortaya çıktı.

Bunun üzerine şüphelinin Seyhan ilçesi Dumlupınar Mahallesi'nde bulunan evine baskın yapıldı. Ekipler Z.A.'yı gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Z.A, çıkarıldığı nöbetçi mahkeme tarafından tutuklandı.

Fatih Keçe - Serkan Çetinkaya

