10. Kattan düşen otizmli genç hayatını kaybetti

Olay, 00.00 saatlerinde, Kozyatağı Mahallesi Dirlik Sokak’ta meydana geldi. Otizmli olduğu iddia edilen Mert Arabacıoğlu (22) henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı 11 katlı binanın 10. katından düştü. Ailesi içeride otururken, Mert Arabacıoğlu iddiaya göre odasında duruyordu. İddiaya göre odasının penceresinden aşağıya düştü. Arabacıoğlu’nun aşağıya düşmesi üzerine sesi duyan apartman sakini polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Polis ekiplerinin haber vermesiyle şok olan aile sinir krizi geçirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Arabacıoğlu’na olay yerinde ki ilk müdahalesinin ardından Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.