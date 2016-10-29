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10. kez karşılaşacaklar

Spor Toto Süper Lig’in 9. haftasında oynanacak olan Trabzonspor - Çaykur Rizespor arasındaki Karadeniz derbisinde iki takımın teknik direktörleri Ersun Yanal ve Hikmet Karaman 10. kez karşı karşıya gelecekler.

10. kez karşılaşacaklar

29 Ekim 2016 13:07

Spor Toto Süper Lig’de geçtiğimiz haftayı galibiyetle kapatan iki takımın teknik direktörleri Karadeniz derbisinde gülen taraf olmak için büyük bir taktik savaşı verecekler. Ligin 8. haftasında deplasmanda Galatasaray’ı 1-0 mağlup ederek 6. hafta sonra dış sahada kazanarak büyük bir moral depolayan bordo-mavililer, sahasında konuk edeceği Çaykur Rizespor’u eli boş göndermek istiyor. Trabzonspor gibi ligde sıkıntılı günler geçiren Çaykur Rizespor ise, sahasında kazandığı Gençlerbirliği maçının ardından Avni Aker’de 2’de 2 yapmanın planlarını yapıyor.

Trabzonspor ve Çaykur Rizespor arasında oynanacak olan Karadeniz derbisinde iki komşu takımın teknik direktörleri de saha kenarında mücadele verecek. Ligde 16. sezonunu yaşayan Trabzonspor Teknik Direktörü Ersun Yanal, Trabzonspor, Fenerbahçe, Eskişehirspor ve Manisaspor takımlarında görev yaptığı dönemlerde, Teknik Direktör Hikmet Karaman ile 9 kez karşı karşıya geldi. İki teknik adam arasında oynanan söz konusu maçlarda Ersun Yanal 6 maçta sahadan galip ayrılan teknik adam olurken, 2 maçta ise Karaman’ın takımlarına boyun eğdi. 1 maç ise beraberlikle sonuçlandı. Ersun Yanal’ın çalıştırdığı takımlar, Karaman’ın takımlarına karşı 14 gol atarken, Karaman ise Yanal’ın çalıştırdığı takımlara karşı 7 gol attı.

Ayrıca, Trabzonspor Teknik Dirketörü Ersun Yanal, bordo-mavili takımı çalıştırdığı dönemlerde Karaman’a karşı oynadığı 3 maçı da kazandı.

Etiketler: Ersun Yanal, Hikmet Karaman


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