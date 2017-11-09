10 kilo sucuğu drone’la pişirdiler

EFSED, geçtiğimiz günlerde üyeleriyle Bolu Yedigöller’e gezi düzenledi. Öğle yemeği için mangal yakan dernek üyeleri, mangalı yellemek için yelpaze bulamayınca, yanlarında gezinin kısa filmini çekmek için götürdükleri drone kullandı.

Türk usulü mangal keyfi

Fotoğraf sanatçıları, teknolojiden faydalanarak drone’un pervanesinin oluşturduğu rüzgar sayesinde mangalı kolayca alevlendirdi. Mangalın drone’la yandığı gören çevredekiler, olayı hayretler içinde izledi. Teknolojiyi kullanarak fotoğrafçıların geliştirdiği mangal yakma usulü, akıllara 'yurdum insanı' kelimesini getirdi. Drone sayesinde dakikalar içinde 10 kilogram sucuğu pişiren fotoğraf sanatçıları, pişirdikleri sucukları afiyetle yedi.

EFSED Başkanı Enver Aydın, teknolojiyi kullanarak ilke imza attıklarını belirterek, "Yaptığımız hareketle çevredekileri gülümsetmeyi başardık. 'Zengin' bunlar dediler" şeklinde konuştu.

Ergin Yıldız - Koray Ustabaşı

