Sakarya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (SASKİ) ekipleri tarafından Sapanca Gölü’nün ekolojik dengesine katkı sağlamak amacıyla göle anaç balık bırakıldı. SASKİ, bölgenin en önemli coğrafi güzelliği ve içme suyu kaynağı olan Sapanca Gölü’nün korunması amacıyla birçok yatırımı hayata geçirirken, gölün ekolojik dengesi ve balık türlerinin de korunması amacıyla göle balık bırakma işlemlerini gerçekleştiriyor.

SASKİ’den konuyla ilgili yapılan açıklamada, “Sapanca Gölü’nün hem ekolojik açıdan hem de balık türlerinin korunması amacıyla her biri yaklaşık 10 kilo ağırlığında sazan balıkları göle bırakıldı. SASKİ olarak Sapanca Gölü’nün ekolojik dengesini ve doğal güzelliğinin korumak için bugüne dek gösterdiğimiz titizliği bundan sonra da devam ettireceğiz” denildi.

Göldeki planktonlarla beslenen sazan balığı yapılan bu salımın akabinde gölün ekolojik dengesine katkı sağlayacak. Anaç balıklarla birlikte göldeki balık sayısı da düzenlenecek.

Bilal Bilir