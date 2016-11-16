Diğer
Kategoriler
  •  » iha.com.tr
  •  » Gündem
  •  » 10 kiloluk sazanlar Sapanca Gölü’nün doğal güzelliğini koruyacak

10 kiloluk sazanlar Sapanca Gölü’nün doğal güzelliğini koruyacak

Sapanca Gölü’nün ekolojik dengesine katkı sağlamak ve balık türlerini korumak amacıyla göle ortalama 10 kilo ağırlığındaki sazan balıkları bırakıldı.


16 Kasım 2016 17:29

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (SASKİ) ekipleri tarafından Sapanca Gölü’nün ekolojik dengesine katkı sağlamak amacıyla göle anaç balık bırakıldı. SASKİ, bölgenin en önemli coğrafi güzelliği ve içme suyu kaynağı olan Sapanca Gölü’nün korunması amacıyla birçok yatırımı hayata geçirirken, gölün ekolojik dengesi ve balık türlerinin de korunması amacıyla göle balık bırakma işlemlerini gerçekleştiriyor.

SASKİ’den konuyla ilgili yapılan açıklamada, “Sapanca Gölü’nün hem ekolojik açıdan hem de balık türlerinin korunması amacıyla her biri yaklaşık 10 kilo ağırlığında sazan balıkları göle bırakıldı. SASKİ olarak Sapanca Gölü’nün ekolojik dengesini ve doğal güzelliğinin korumak için bugüne dek gösterdiğimiz titizliği bundan sonra da devam ettireceğiz” denildi.

Göldeki planktonlarla beslenen sazan balığı yapılan bu salımın akabinde gölün ekolojik dengesine katkı sağlayacak. Anaç balıklarla birlikte göldeki balık sayısı da düzenlenecek. 

Bilal Bilir

Etiketler: 10 kiloluk sazanlar, Sapanca Gölü


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

GÜNDEM VİDEO GALERİ
GÜNDEM FOTO GALERİ
Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 14°C

  • Ankara

    Ankara 7°C

  • İzmir

    İzmir 15°C

  • Bursa

    Bursa 13°C

  • Trabzon

    Trabzon 11°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
AdIDM.
Paykasa
Paykasa satın alma ve paykasa bozdurma işlemleri için en uygun paykasa fiyatlar
Vivi rent a car
vivi.com.tr
Rent a car firmalarının arabalarını %15 indirimli kiralayın. Kampanyalı fiyatlar için vivi'ye göz atın.
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
İngilizce, Blog
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.

Termal Oteller ve Kayak Otelleri
Bodrum Otelleri, Marmaris Otelleri
Fethiye Otelleri %40 İndirimli
www.otelfiyat.com

Elektronik Sigara Modelleri
İndirimli Elektronik Sigara
www.elektroniksigara.ist
Domain Sorgulama
Domain, Domain sorgulama,
Hosting, Marka tescil, Whois,
Web sitesi, Gazete oku

Mavi Kadın
Kadınların merak ettiği ve
ilgi duyduğu tüm konular
www.mavikadin.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!