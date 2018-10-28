10 kilometrelik yarışı protez bacaklarıyla tamamladı

Zeytinburnu Belediyesinin 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla her yıl düzenlediği Uluslararası Zeytinburnu Cumhuriyet Koşusu'na, 4 yaşında iki ayağını kaybeden 17 yaşındaki sprinter sporcusu Hamza Güleç, protez bacaklarıyla katıldı. Zeytinburnu Belediyesinin yardımlarıyla protez bacağına sahip olan Güleç, çocukluğunun hayali olan 10 kilometrelik koşu parkurunu tamamladı. Güleç'in sevincini paylaşan Zeytinburnu Belediye Başkanı Murat Aydın, engelli sporcuya madalyasını takdim etti.

“Bu çocukluğumun hayali ve 10 kilometreyi bitirdim”

Yarışı bitirmenin heyecanını dile getiren Hamza Güleç, “Çok mutluyum, sevinçliyim. Bana inanan, destek veren herkese çok teşekkür ederim. İnşallah daha nice koşulara katılırım. Ben protezli koştuğum için ara ara bacaklarımda çok ter birikiyordu. Çok efor sarf ediyorum. O yüzden arada bir oturup bir yerde değiştirmem, kurulamam gerekiyordu. 2-3 dakikalar vermek zorunda kaldım. Hiç pes etmeden ilerlemeye çalıştım. 10 kilometreyi bitirmek hep kafamda vardı. Bu çocukluğumun hayali ve 10 kilometreyi bitirdim. Çok heyecanlıyım” dedi.

“Vücudundaki engele rağmen zihni engel tanımıyor ve ben Usain Bolt gibi koşacağım diyor”

10'uncu Uluslararası Zeytinburnu Cumhuriyet Koşusu'nda protezi ile birlikte azimle yarışmasının örnek teşkil ettiğini ifade eden Zeytinburnu Belediye Başkanı Murat Aydın, “Öncelikle Cumhuriyetimiz'in kuruluş yıldönümünü kutluyorum. Bu sene 4 yaşında iki ayağını kaybeden Hamza kardeşimiz proteziyle beraber koşuyor. İnanılmaz bir azim örneği. Düşünün, kalçasının hemen altından iki ayağı ve 10 bin 700 metreyi bugün burada koşabiliyor. Hamza bu azmiyle bize gerçekten büyük örnekler sunmuş oluyor. Vücudundaki o engele rağmen zihni engel tanımıyor ve diyor ki ben Usain Bolt gibi koşacağım. İnşallah Türkiye'yi uluslararası arenada da Hamza kardeşimiz temsil edecek. 10'uncu yılın en güzel taraflarından bir tanesi Hamza gibi ayakları olmayan bir kardeşimizin bu koşuda var olması, koşuyu tamamlayacak olması. Hamza'nın Zeytinburnulu olması, onun elinden bizim tutuyor olmamız, hepsi bir arada güzel bir atmosfer” diye konuştu.

Tunacan Atalay

