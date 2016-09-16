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'10 kişi kalmamıza karşın beraberliği hiç düşünmedik'

Bursaspor Teknik Direktörü Hamza Hamzaoğlu, Kayserispor galibiyetine ilişkin yaptığı değerlendirmede, “Takım olarak hiçbir an bile beraberliği korumanın derdine girmedik. Tamamen kazanmayı hedefleyerek oynadık” dedi.

10 kişi kalmamıza karşın beraberliği hiç düşünmedik

16 Eylül 2016 23:12

Spor Toto Süper Lig’in 4. haftasında sahasında Kayserispor ile karşılaşan Bursaspor, sahadan 3-1’lik galibiyetle ayrıldı. Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Bursaspor Teknik Direktörü Hamza Hamzaoğlu, “Kendi evimizdeki Medipol Başakşehir yenilgisinin ardından, Fenerbahçe’yi yenip buraya geldik. Bugün taraftarlarımızla bütünleşmemiz gerekiyordu. 10 kişi kalmamıza karşın beraberliği hiç düşünmedik. Çok iyi mücadele ettik. İyi savunma yaptık. Mücadelemiz gerçekten çok iyiydi. Bu güzel oyun ve mücadele için oyuncularımı ve rakibimiz Kayserispor’un oyuncularını kutluyorum” dedi.

“Jorquera ve Sercan oyuna girip katkı koydular”

‘10 kişi kalınca neler hissettiniz?’ sorusuna ise Hamzaoğlu şu yanıtı verdi:

“10 kişi kalınca savunmadaki eksiğimizi nasıl kapatırız düşündük. Del Valle’yi savunmanın sağına, Ertuğrul’u ise stopere çektik. Bu düşüncemizi sahaya iyi yansıttık. Del Valle savunmanın yanı sıra hücuma da katkı koydu. Hem Jorquera, hem de Sercan Yıldırım oyuna girip katkı koydular.”

“Son ana kadar her şey olabilir”

Taraftarın son ana kadar takımı desteklemesinin önemine dikkat çeken Hamzaoğlu, “Taraftarımızın son ana kadar kopmaması, takımı desteklemesi önemliydi. Son ana kadar her şey olabilir. Hep takımın yanında olup desteklediler. Onlara teşekkür ediyoruz” diye konuştu.

Etiketler: Bursaspor


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