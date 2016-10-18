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10 kripto albay tutuklandı

FETÖ’nün ’ABD imamı’nın ifadesi doğrultusunda gözaltına alınan 10 albay, "Silahlı terör örgütü üyeliği" suçundan tutuklandı.

10 kripto albay tutuklandı

18 Ekim 2016 13:41

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu savcılarından Can Tuncay tarafından yürütülen 15 Temmuz darbe girişimi soruşturmasında, FETÖ/PDY terör örgütünün Amerika’daki Colorado imamının ifadesi doğrultusunda, FETÖ üyesi olduklarını gizledikleri tespit edilen 10 albayla ilgili yakalama talebinde bulundu.

Talebi değerlendiren İstanbul Nöbetçi 9’uncu ve 10’uncu Sulh Ceza Hakimlikleri, 10 albay hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkardı. Karar üzerine gözaltına alınan ve soruşturma savcısı Tuncay tarafından ifadeleri alınan şüpheliler, "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan tutuklanmaları talebiyle nöbetçi hakimliğe sevk edildi.

Nöbetçi İstanbul Sulh Ceza Hakimliği, şüpheliler Şaban A., Mustafa A., Murat K., Mithat D., Ünal A., Üret Ahmet Ç., Şükrü B., Gürol İ., Fatih Osman S. ve Ayhan Y.’nin, "FETÖ terör örgütüne üye olma" suçundan tutuklanmasına karar verdi. Şüpheli albayların, darbe girişiminde görev almayıp, sonraki süreçte yapılabilecek eylemler için kendilerini gizledikleri iddia ediliyor.

97 KİŞİ GÖZALTINA ALINMIŞTI

Darbe girişimi soruşturması kapsamında, FETÖ’nün Amerika/Colorado imamı olduğu tespit edilen ve adı açıklanmayan bir kişi gözaltına alınmış ve daha önce Fethullah Gülen ile görüştüğünü kaydeden şüpheli kişi ifadesinde FETÖ’ye bağlı bazı isimler de açıklamıştı. Şüpheli FETÖ imamının ifadesi üzerine 50’si asker toplam 97 kişi gözaltına alınmıştı.


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