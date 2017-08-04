10 liralık gözlük ömürlük hatalara yol açabilir

Giresun’da uzun yıllardır gözlükçülük yapan Çetin Türkoğlu, yaz aylarından oldukça sık maruz kalınan güneşten kaynaklanan ultraviyole (UV) ışınlarının, gözün mercek ve retinasına zarar verdiğini söyledi.

Işınların çocuklarda ve yetişkinlerde zaman ilerledikçe katarakt olmasına ve görme sorunu ile karşı karşıya gelmelerinde etkin rol oynadığını ifade eden Türkoğlu, “Güneş gözlüğü kullanmanın bir yaşı yok, bu ışınlardan korunmak için hem erişkinler hem de çocuklar sağlıkları için güneş gözlüğü kullana bilir fakat gözlük camlarının mutlaka UV filtreleme özelliğinin olmasına dikkat etmek gerekir” dedi.

“Güneş gözlüğünün UV ışınlarının en az yüzde 99'unu süzmesi gerekir” diyen Türkoğlu, “Pahalı olan gözlük iyi gözlüktür fikri tamamen yanlıştır. Güneş gözlüğü sıradan bir aksesuar değildir. Güneş gözlüğü sağlık malzemesi olarak kullanılmalı. Güneş ışığına doğrudan bakmak, görme tabakasına ciddi boyutlarda zarar verir. Güneş gözlüğü, sadece gözü fazla ışıktan korumak için değildir, zararlı ultraviyole ışınları önlemek içinde kullanılmalıdır. Ultraviyole ışınlara karşı koruma filtresi olmayan güneş gözlükleri, özellikle yaz aylarında gözler için büyük tehlike oluşturur” ifadelerini kullandı.

“Sahte güneş gözlükleri kör edebilir”

Sokakta işportacılardan alınan güneş gözlüklerinin koruyuculuk özelliği olmadığını ve gözlere yarardan çok zarar verdiğini kaydeden Türkoğlu, “Her güneş gözlüğü ultraviyole ışını tutmaz. Gözlüklerin belirli bir standardı ve kalite belgesi olması gerekir. Katarak ameliyatı olanların da mutlaka güneş gözlüğü kullanmaları gerekir. Güneşin zararlı ışınlarından korumak için güneş gözlüğü mutlaka kullanılmalı. Ancak piyasada bulunan kalitesiz güneş gözlükleri sağlığına kalıcı zararlar verebilir. Gözler ultraviyole ışınlardan gerçek güneş gözlükleri ile korunmalı. Sahte güneş gözlükleri renginden dolayı göz bebeğinin fazla büyümesine neden olur. Kalitesiz cam ultraviyole ışınları engelleyemediği için gözün tam odak noktasına daha fazla zararlı ışın girer. Bu gözde körlüğe kadar gidebilecek kalıcı hasarlar bırakır yani 10 liralık gözlük kullanıcısı için ömürlük hatalara yol açabilir. Güneşli havalarda güneş gözlüğü takıyorsak göz bebeğimiz daha fazla açılır. Yani gözümüz daha fazla ışık alır. Eğer gözlük camları kalitesizse gözlerimize daha fazla UV ışını girer. Körlüğe kadar gidebilecek zararı gözümüze istemeden veririz. Bu durumda hiç gözlük takmamak aslında daha iyidir” dedi.

Güneş gözlüklerinin nasıl seçileceği hakkında bilgi veren Türkoğlu şöyle devam etti: “Güneş gözlüğü seçiminde yüze iyi oturması, yüz anatomisine uygun olması belki de en önemli faktörlerden biridir. Özellikle kulaklara, buruna baskı yapmayan ve mümkün olduğunca daha fazla alanı örten güneş gözlüklerini seçmek önemli. Yukarıdan ya da yanlardan güneş ışığını geçirmeyen, alttan yansıyan ışınların geçişini engelleyen büyüklükte gözlükler tercih edilmeli. Yüzünüz ve gözleriniz için doğru doğru güneş gözlüğü seçimi, gözlerinizin güneşin zararlı ultraviyole ışınlarından daha sağlıklı bir şekilde korunması ve sizin daha güzel estetik görünmeniz için önemlidir.”

Resul Yanbul