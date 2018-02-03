10 metre yükseklikten çalılığa düşen adamı itfaiye ekipleri kurtardı

Olay, saat 22.00 sularında İzmit Çukurbağ Mahallesi Kayabaşı Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Ozan A. dengesini kaybederek yaklaşık 10 metre yükseklikten çalılık alana düştü. Olayı gören çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen Kocaeli Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri çalılık alana düşen adamı kurtarmak için yoğun çaba sarf etti. Yarım saatlik çalışmanın ardından çalılık alandan çıkarılan adam, sağlık ekiplerine sevk edildi. Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralı Seka Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Yaralı adamın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenilirken, polis ekipleri olay ile ilgili inceleme başlattı.

Uğur Konuk