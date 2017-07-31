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10 metreden zemine düşen sıva işçisi yaralandı

Düzce Fevzi Çakmak Mahallesi üzerinde bulunan bir inşaatın ikinci katından düşen işçi yaralandı.

10 metreden zemine düşen sıva işçisi yaralandı

31 Temmuz 2017 12:01

Edinilen bilgilere göre, Fevzi Çakmak Mahallesi üzerinde yapımı devam eden bir inşaatta sıva işi yapan Alaattin İşbarak adlı işçi, bir anda dengesini kaybederek 10 metre yükseklikten zemine düştü. İşbarak'ın toprak zemine düştüğünü gören mesai arkadaşları ise durumu 112 Acil Servis ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından yaralı işçi ambulanslar Atatürk Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan işçinin durumunun iyi olduğu öğrenilirken, olayla ilgili olarak inceleme başlatıldı.

Tuncay Türkgülü

Etiketler: düzce, sıva işçisi


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