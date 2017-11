10 milyon liralık entegre et tesisi hizmete girdi

Özelleşmesinin ardından kapatılan İzmir Buca Kaynaklar Et Entegre Tesisi, 4 yıl atıl kaldıktan sonra kullanılmaz hale geldi. Geçtiğimiz Şubat ayında Milli Emlak Müdürlüğü tarafından 30 yıllık irtifak hakkı ihaleye çıkarıldı. 740 bin lira muhammen bedelle başlayan ihaleye 174 kez yapılan fiyat artışı damgasını vururken, ihaleyi 1 milyon 110 bin lira kira bedeliyle alan inşaat firmasının hisselerini alan Dülger Grup, et entegre tesisini yeniden ayağa kaldırmak için çalışmalara başladı. İnşaat sektöründeki tecrübesini et entegre tesisinde kullanan Dülger Grup, 6 ay gibi çok kısa bir sürede 105 dönümlük alandaki yapıları baştan aşağıya yeniledi. Dülger Et Entegre Tesisi, geçtiğimiz Ekim ayında da İzmir Büyükşehir Belediyesinden aldığı çalışma ruhsatıyla faaliyetlerine başladı.

Tüm alt ve üst yapıyı yenilediklerini ifade eden Dülger Et Entegre Tesisleri Yönetim Kurulu Başkanı Murat Bora Dülger, ekipmanların modernize edildiğini, hayvan sağlığı ve refahını engelleyecek tüm eksiklerin de giderildiğini belirterek, “6 aylık süreçte 200 kişi gece gündüz çalışarak burayı baştan aşağıya yeniden inşa ettik. Ege’nin en büyük tesisiyiz, Türkiye’nin de en büyüğü olduğumuz gibi Avrupa’nın da en büyük tesisleri arasında yer alıyoruz. Tüm İzmirlilerin gurur duyacağı bir tesis haline getirdik” diye konuştu.

“Et sektörüne damga vuracak”

Kendilerinin de sektöre yabancı olmadığını ve 2009 yılında Manisa'da, Türkiye’nin en modern keçi çiftliğini kurduklarını, devamında da büyükbaş besiye de yatırım yaptıklarını söyleyen Murat Bora Dülger, “2012 yılından bu yana Dülger Besi Çiftliği olarak sektörde yer alıyoruz. Eski Tansaş Et Entegre Tesislerinin devre dışı kalmasıyla Ege için çok büyük bir eksiklik yaşanıyordu. Hayvan kesiminden tutun da onların soğuk hava depolarında saklanmasına, tüketiciye ulaştırılmasına kadar birçok sorunu hepimiz yaşadık. Ciddi bir ekonomik kayıp da meydana geldi. İşte şimdi tüm bunlar geride kaldı. Dülger Et Entegre Tesisi İzmir’le birlikte Ege’nin tamamına hizmet verecek. İzmir de sektöre yön veren şehir olmaya devam edecek” dedi.

Tam kapasite hizmet

Tesis bünyesindeki padokların 16 bin metrekare kapalı alanda 10 bin küçükbaş, 3 bin büyükbaş hayvan kapasitesine sahip olduğunu belirten Murat Bora Dülger, günde 700 büyükbaş ve 7 bin küçükbaş kesim yapabileceklerini söyledi. İmalathane bölümünün ise günde 60 ton et parçalama ve ambalajlama, 1 ton sucuk, 1,5 ton sosis, 1 ton salam ve 2,5 ton hamburger köfte üretim kapasitesine sahip olduğuna dikkat çeken Murat Bora Dülger, “Burası İzmir’deki tüm kesimlerin yarısından fazlasını tek başına yapabilme imkanına sahip” dedi.

Ali Gözeten - Halil Karahan