10 milyonluk tesis ahşap ürünleri sektöründe çığır açacak

Türkiye Cumhuriyeti ve Avrupa Birliği mali işbirliği ile finanse edilen, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından yürütülen Rekabetçi Sektörler Programı kapsamında yaklaşık 10 milyon euro yatırımla Kastamonu’da hayata geçirilen Endüstriyel Orman Ürünleri İçin Ortak Kullanım İşleme Tesisi açıldı.

Kastamonu Organize Sanayi Bölgesi’nde yer alan fabrikanın bahçesinde düzenlenen açılış töreninde konuşan Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Doç. Dr. Hasan Ali Çelik, Kastamonu’nun ağaç ve orman ürünleri bakımından gözbebekleri olduğunu belirterek, “Kastamonu’daki köylerin yüzde 95’i orman köyleridir. Dolayısıyla ormancılık sektöründe hayata geçireceğimiz her türlü faaliyet, her türlü proje ve bütün yatırımlar; orman köyleri şeklinde tanımladığımız geniş bir kitleyi etkileyecektir. Bu geniş kitlenin sosyo-ekonomik anlamda büyümesi için atılacak her adım mutlak surette önemlidir ve değerlidir. Bugün burada işler hale getireceğimiz tesislerimiz; hiç şüphesiz Kastamonu ekonomisi, KOBİ’leri ve orman köylerimiz için ciddi katkılar sunacaktır” dedi.

“Sürekli yenilikçi olmamız, sürekli dinamik kalmamız gerekiyor”

Kastamonu’da halihazırda 700 civarında KOBİ’nin orman ürünleri sektöründe faaliyet gösterdiğini hatırlatan Bakan Yardımcısı Çelik, “Bu önemli bir rakamdır. Ancak, ağaç ürünleriyle ilgili KOBİ’lerin değişen tüketici taleplerine cevap vermek ve yeni teknolojilere uyum sağlamak anlamında sıkıntılar yaşadığını biliyoruz. Ağaç ürünleri ve mobilya sektörü son derece esnek, sürekli değişen, yeni trendlere ayak uydurmak durumunda olan bir sektördür. Dolayısıyla sürekli yenilikçi olmamız, sürekli dinamik kalmamız gerekmektedir. İşte bugün hayata geçecek olan 'Rekabetçi Sektörler Programı' çerçevesindeki projemiz, bahsettiğim bu ihtiyaca cevap verecektir. Biz, bu programı çok önemsiyoruz. Programın şehirlerimize büyük katkılar sunacağına yürekten inanıyoruz” diye konuştu.

“Refakatçi Sektörler Programı'nın birinci dönemine 500 milyon avro fon sağlandı”

Rekabetçi Sektörler Programı'nın birinci döneminde 500 milyon avro fon sağladıklarını ifade eden Çelik, “Yeni dönemde ise 405 milyon avro fonla yeni projeler gerçekleştirmeye devam edeceğiz. Bu programdaki temel amacımız; tahsis ettiğimiz kaynaklarla işletmelerimizin ve girişimcilerimizin rekabet gücünü artırmaktır. Bu sayede işletmelerimiz ve KOBİ’lerimiz uluslararası pazarda daha etkin aktörler haline gelecektir” şeklinde konuştu.

“Kastamonu’da açılışını yaptıkları tesis, 9.9 milyon avroya mal oldu”

Kastamonu’da açılışını yaptıkları Endüstriyel Orman Ürünleri İçin Ortak Kullanım İşleme Tesisi’nin toplam 9.9 milyon avroya mal olduğunu söyleyen Çelik, “Bunun 8.2 milyon avroluk kısmı Avrupa Birliği bütçesinden, 1.7 milyon avroluk kısmı ulusal bütçemizden karşılanmıştır” ifadelerini kullandı.

“Türkiye’nin toplam orman varlığı 23 milyon hektardır”

Rekabetçi Sektörler Programı’nın ihtiyaç duyulan mali kaynakları karşılamanın yanında kurumların ortak çalışma kültürünü de kazandıracağına inandıklarını aktaran Çelik, şöyle konuştu:

“Türkiye’nin bugün toplam orman varlığı 23 milyon hektar düzeyindedir. 2002’den bugüne orman varlığımız 1,5 milyon hektar artış göstermiştir. Ormanlarımız bizim milli servetimizdir. Onları korumak ve büyütmek en temel görevlerimizden biridir. Orman, çevre ve sanayi üçgeninde Türkiye’nin son derece dengeli bir büyümeyi gerçekleştirmesi gurur vericidir”

“Türkiye’nin son 12 aylık ağaç ve orman ürünleri ihracatı 4,2 milyar dolardır”

Çevreye ve ormanlara karşı duyarlı bir sanayileşme anlayışına sahip olduklarını anlatan Bakan Yardımcısı Hasan Ali Çelik, şunları kaydetti:

“Bu anlayışımızda hiçbir zaman eksilme olmadığı rakamlardan da anlaşılmaktadır. Diğer yandan Türkiye’nin son 12 aylık ağaç ve orman ürünleri ihracatı 4,2 milyar dolar seviyesinde gerçekleşmiştir. Ağaç ve orman ürünlerinin toplam ihracatımızdaki payı ise yüzde 2,8 düzeyindedir. Bu oran yeterli değildir. Bugün burada hayata geçirdiğimiz projemiz ve diğer yatırımlarımız sayesinde ihracatımız mutlaka yükselecektir.”

“KOBİ’lerimizin kendilerini dönüştürmeleri gerekmektedir” diyen Çelik, “Ağaç ve orman ürünleri kapsamındaki KOBİ’lerimiz ve işletmelerimiz; verimliliğe dayanmak, teknolojiyi takip etmek, yeni ürünler üretmek ve yeni pazarlara açılmak durumundadırlar. Kastamonu Orman Ürünleri Ortak Kullanım İşleme Tesisi, işte bu değişimin, dönüşümün ve büyümenin lokomotif tesislerinden biri olacaktır. Biz, Bakanlık olarak bu projelendirdik, sizlere güvendik ve bütün imkanlarımızı seferber ettik. Bu tesis KOBİ’ler tarafından verilen siparişler üzerinden işleyecektir” dedi.

“Tesis, Kastamonu’nun ekonomik refahına ciddi katkılar sunacak”

Kastamonu’daki tesisin sipariş veren işletmelere doğrudan hammadde temin edeceğini aktaran Çelik, “Masif ve lamine ahşap malzemeler üretilecektir. Yarı mamul ürünler üzerindeki teknik işlemlerin yapılması için gereken hizmetler sunulacaktır. Ayrıca bu tesis KOBİ’lerimiz için gerekli teknik çizim, teknik altyapı, Ar-Ge, inovasyon, sermaye yönetimi ve rekabet konularında danışmanlık hizmeti de verecektir. Artan iş ve rekabetle birlikte üretim giderleri de azalacak, Kastamonu’nun ekonomik refahına da ciddi katkılar sunulacaktır” diye konuştu.

“Üretim Reform Paketi'ne Kastamonu’yu da dahil ettik”

1 Temmuz’da yürürlüğe giren Üretim Reform Paketi'nin üretmek ve büyümek isteyen bütün KOBİ’ler ve işletmeler için altın değerinde fırsatlar sunduğunu sözlerine ekleyen Çelik, şöyle devam etti:

“Paket doğrultusunda ilk uygulamamız, 10 ilimizdeki sanayi sitelerinin taşınması olacaktır. Bu sanayi sitelerinden biri de Kastamonu Küçük Sanayi Sitesi’dir. Sanayi sitelerinin taşınma sürecinde işletmelerimiz asla yalnız kalmayacaklar, devletimizin gücü ve desteği arkalarında olacaktır. Bizler tüm sanayi sitelerimizin daha iyi şartlarda, teknolojinin tüm imkanlarını kullanarak verimli ve güvenli bir biçimde büyümesi için çabalıyoruz. Ülkemiz için değer yaratacak projelerinizi ve fikirlerinizi olgunlaştırınız. Korkmayınız, çekinmeyiniz, kendinize güveniniz ve fikirlerinizi hayata geçirmek için bütün kapıları zorlayınız. Bakanlığımız, ticaret odalarımız, ticaret borsalarımız, kalkınma ajanslarımız, TÜBİTAK ve KOSGEB, sizlere hizmet etmek için, sizlere destek olmak için vardırlar.”

“Türkiye, Üretim Reform Paketi'yle birlikte vites büyütmüştür”

Türkiye’nin Üretim Reform Paketi'yle birlikte vites büyüttüğünü vurgulayan Bakan Yardımcısı Çelik, “Türkiye her alanda çıtayı yükseltmeye kararlıdır. Artık 'yükte ağır pahada hafif' mantığını bir kenara bırakıyoruz. Artık katma değeri yüksek, kaliteli ve teknoloji ürünlerine dayanan bir ihracat modeline doğru hızla ilerliyoruz. Bunun için inovasyon, Ar-Ge, tasarım ve markanın önemini kavramak, tüm bunları sanayi stratejimizin temeline yerleştirmek zorundayız. İnanıyorum ki Kastamonu’dan da teknoloji odaklı büyük markalar mutlaka çıkacaktır. Bugün açılışını yaptığımız tesisin, işte bu hedefe hizmet edeceğine yürekten inanıyorum” dedi.

Vali Yaşar Karadeniz ise, Kastamonu’da öne çıkan iki potansiyelin bulunduğuna dikkat çekerek, “Birisi orman, diğeri turizm. Tabi sanayiyi düşünürsek de bu potansiyel çerçevesinde düşünmemiz gerekiyor ve sanayinin olmadığı yer tek başına gelişmiş bir yer özelliğine sahip olamıyor. Bunu yakın zamanda komşu ülkemiz olan Yunanistan çok ciddi bir ekonomik bunalımlar yaşayarak bedelini ödediler. Dolayısıyla biz hem turizmimize hem sanayimizle destek çıkmalıyız. Ama bu desteği çıkarken birbirini boğmayacak şekilde değil, ikisi birbirini sürükleyecek şekilde sahip çıkmalıyız. Dolayısıyla ahşap sektörü hem ilimizin sanayisini geliştirmek adına bir fırsattır hem de turizmimizin geliştirilmesi adına bir fırsattır. Dolayısıyla sanayide ormandan mutlaka istifade etmek zorundayız” dedi.

AK Parti Kastamonu Milletvekilleri Metin Çelik ve Murat Demir ile Kastamonu Belediye Başkanı Tahsin Babaş ve Kastamonu Ticaret Odası Başkanı Sedat İşeri de tesisin hayırlı olması temennisinde bulundular. Konuşmaların ardından Bakan Yardımcısı Hasan Ali Çelik, beraberinde Vali Yaşar Karadeniz, AK Parti Kastamonu Milletvekilleri Metin Çelik ve Murat Demir ile Belediye Başkanı Tahsin Babaş ve diğer katılımcılarla birlikte tesisin açılış kurdelesini kesti. Açılışın ardından Bakan Yardımcısı Çelik, tesisi gezerek yetkililerden bilgiler aldı.

Vedat Yunus İkizoğlu