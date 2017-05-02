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10 motosiklet küle döndü

Bursa’nın İnegöl ilçesinde bir atölyenin bahçesinde bulunan 10 motosiklet çıkan yangında küle döndü. Yangın çevredeki dükkanlara sıçramadan söndürüldü.

10 motosiklet küle döndü

02 Mayıs 2017 11:47

Mahmudiye Mahallesi İbrahim Şenbel Sokağı üzerinde faaliyet gösteren motosiklet tamirhanesine tamir için bırakılan motosikletler, dün gece bitişikteki bıçkı atölyesinin bahçesine bırakılarak muhafaza altına alındı. Bıçkı dükkânının bahçesinde duran motosikletler, sabaha karşı 05.00 sıralarında henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı yanmaya başladı. Bölgede devriye gezen emniyet ekipleri, yükselen alevleri fark ederek durumu itfaiyeye bildirdi. İtfaiye ekipleri alev topuna dönen motosikletleri söndürdü. Bıçkı dükkanı kısmen zarar görürken, aralarında ATV’nin de bulunduğu 10 motosiklet küle döndü.

Motosiklet tamircisi Turgay Kavak, “Sabah saatlerinde yangın çıkmış. Yangını ilk emniyet ekipleri görmüş. Yangın hem dükkandaki diğer motosikletlere, hem de diğer iş yerlerine sıçramadan söndürülmüş. 10 civarında motosiklet yandı” dedi.

Yangının çıkış sebebi araştırılıyor.

Salih Bakıcı

Etiketler: kül, motosiklet


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