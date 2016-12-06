Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ soruşturması kapsamında, Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlar Şube Müdürlüğü (KOM) ekipleri tarafından Tekirdağ’ın Çorlu ilçesi, Ankara, Bursa ve İstanbul’da operasyon düzenlendi.

Operasyonlar çerçevesinde aralarında genel olarak mühendislerin bulunduğu 13 kişi Tekirdağ Emniyet Müdürlüğüne getirildikten sonra adliyeye sevk edilmişti. Burada işlemleri tamamlanan 13 kişiden 10’u tutuklanırken, 3’ü ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Halil Dağ

