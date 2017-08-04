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10 numara yağ ve kaçak akaryakıt tesisine baskın:13 gözaltı

Sultangazi’de 10 numara yağ ve kaçak akaryakıt imalathanesine özel harekat polisi destekli bir operasyon düzenlendi. Operasyonda 13 kişi gözaltına alındı.

10 numara yağ ve kaçak akaryakıt tesisine baskın:13 gözaltı

04 Ağustos 2017 23:59

Edinilen bilgiye göre, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Sultangazi Cebeci Mahallesi’nde 10 numara yağ ve kaçak akaryakıt imalathanesi özel harekat destekli bir operasyon düzenledi. Operasyonda aralarında 1967 doğumlu imalathane sahibi S.A. dahil 4’ü Türk 9’u yabancı 13 kişiyi yakalanarak göz altına alındı. Polis burada yapılan incelemede sözde imalathane içerisinde yaklaşık 137 ton akaryakıta el koydu. İmalathanede üretilen ürünlerin çevre illere de dağıtıldığı öğrenildi.
Şüpheliler polis ekiplerince ifadesi alınmak üzere emniyete götürülürken S.A.’nın aynı suçtan daha öncede sabıkası olduğu öğrenildi. Operasyon anı polis kamerasına yansıdı. 

Selim Bayraktar
 


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