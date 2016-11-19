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10 numaradan 10 gol

Balıkesir'de Süper Amatör Küme maçında Bigadiç Belediyespor sahasında karşılaştığı Altıyüz Evlerspor'u 14-0 gibi farklı bir skorla mağlup ederken, Bigadiç Belediyespor'un 10 numaralı futbolcusu Alparslan Taşkıran ise mücadelede 10 gol kaydetti.

10 numaradan 10 gol

19 Kasım 2016 13:09

Balıkesir Süper Amatör Küme'de şampiyonluk mücadelesi veren Bigadiç Belediyespor, ligin sonuncusu 600 Evlerspor’u 14-0 yendi. Bigadiç İlçe Stadı'nda oynanan karşılaşmada Bigadiç Belediyespor’un başarılı 10 numaralı oyuncusu Alparslan Taşkıran karşılaşmada attığı 10 gol ve toplamda 19 gol ile Balıkesir Süper Amatör Ligi'nde gol krallığına yükseldi. Karşılaşmayı Volkan Esen yönetti. Yardımcılıklarını ise Şenol Gökten ve Zeynep İrem Sengir yaptı. 

İlk yarısı 7-0 biten maçın 55. dakikasında ilginç bir an yaşandı. 10-0 süren maçta bir pozisyonda hakemin topun dışarı çıktığı yönünde karar vermesi üzerine, kalesinde 10 gol gören 600 Evlerspor’un kalecisi Oğuzhan, hakeme topun kendinden çıktığını söyleyerek fair-play örneği sergiledi.  

Bahadır Demirçeviren
 

Etiketler: Bigadiç Belediyespor


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