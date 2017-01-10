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10 Ocak 2017 Salı yurtta hava durumu

Yapılan son değerlendirmelere göre, Marmara, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolunun güney ve batısı, Batı Karadeniz'in batısı, Doğu Anadolu'nun doğusu ile Artvin, Mersin ve Adana çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

10 Ocak 2017 Salı yurtta hava durumu

10 Ocak 2017 09:05

Güney Ege ve Akdeniz kıyılarında yağmur ve sağanak, yağış alan diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülecek yağışların, Muğla, Antalya ve Mersin'in kıyı ve alçak kesimlerinde kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış, Muğla merkez ile iç ve yüksek kesimleri, Antalya ve Mersin'in iç ve yüksek kesimleri (Rakımı 800 metre ve üzeri olan yerler), Isparta, Burdur ile Konya'nın güneybatı ve Karaman'ın güney ilçelerinde yoğun kar şeklinde olması bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığının doğu kesimlerde 2 ila 4 derece azalacağı, batı ve iç kesimlerde 2 ila 4 derece artacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle güney ve güneydoğu, Marmara'da doğu ve kuzeydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara ve Ege kıyılarında yer yer kuvvetli(40-60 Km/sa), İç Ege, İç Anadolu ve Batı Karadenizde kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-70 km/sa), Batı Akdeniz kıyılarında fırtına şeklinde (60-80 km/sa) şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:
Ankara: Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren kar yağışlı -1
İstanbul: Çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren karla karışık yağmurlu, zamanla yağmurlu 3
Bursa: Çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra karla karışık yağmur ve kar yağışlı 3
İzmir: Çok bulutlu ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların zamanla öğle saatlerinden itibaren karla karışık yağmur ve yağmura döneceği tahmin ediliyor. 5
Adana: Çok bulutlu , öğle saatlerinden sonra il geneli sağanak yağışlı 12
Antalya: Çok bulutlu ve yağışlı geçmesi bekleniyor. Yağışların kıyı ve alçak kesimlerinde kuvvetli ve yer yer gök gürültülü sağanak, iç ve yüksek kesimlerinde yoğun kar şeklinde olması bekleniyor. 11
Samsun: Parçalı ve çok bulutlu 6
Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu 10
Erzurum: Çok bulutlu, sabah saatlerinde aralıklı kar yağışlı -2
Diyarbakır: Parçalı ve çok bulutlu 9 

Etiketler: hava durumu, yurtta hava durumu


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