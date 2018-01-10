10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla İHA'ya ziyaretçi akını

10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla ilk olarak Bilecik Valisi Tahir Büyükakın, kentteki gazetecilerle sabah kahvaltısında bir araya geldi. Burada İHA muhabiri İbrahim Rafet Sünetci ve Duygu Atılgan'a plaket veren Büyükakın, gazetecilik mesleğinin zorluklarına değindi. Ardından Bilecik Belediye Başkan Vekili Nihat Can'ın İHA muhabirlerini ziyaret ederek, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü kutladı. MHP Grup Başkan Vekili Osman Varolu, Bilecik Muhtarlar Derneği Başkanı İlhami Çınar, PTT Bilecik Başmüdürü Serhat Bozkurt, İşadamı Ramazan Kurtulmuş ve Sabri Çobanoğlu, İl Genel Meclis Üyesi Serkan Yıldırım'da İHA muhabirlerini ziyaret etti.

Öte yandan Bilecik İHA muhabiri İbrahim Sünetci'yi Bilecik Belediye Başkanı Selim Yağcı, Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İbrahim Taş, Serbest Muhasebeci Mali Müşavir ve Bağımsız Denetçi Hüseyin Şensoy, Bilecik Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Müdürü Arzu Kesici, eski gazeteci Mehmet Selim Saçtı, Bilecik İl Emniyet Müdür Yardımcısı Hüseyin Ormancıoğlu, telefonla arayarak 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü kutladı. Bozüyük Belediye Başkanı Fatih Bakıcı, Vezirhan Belediye Başkanı Mehmet Duymuş, BEM BİR-SEN İl Başkanı Güray Karamankaya, Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İbrahim Taş, MHP Grup Başkan Vekili Osman Varolu, Sertaç Çiçekçilik sahibi Sertaç Sezer İHA muhabirlerine çiçek gönderdi.

Cem Kaan Toka

