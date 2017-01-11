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10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü’nde İhlas Haber Ajansına ödül yağmuru

Belediye ve Özel İdare Çalışanları Birliği Sendikası (Bem-Bir-Sen), 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü’nde İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabir ve kameramanlarını çok sayıda ödüle layık gördü.

10 Ocak Çalışan Gazeteciler Gününde İhlas Haber Ajansına ödül yağmuru

11 Ocak 2017 05:21
İhlas Haber Ajansına ödül yağmuru - Tıkla İzle

Memur-Sen Konfederasyonu’na bağlı Bem-Bir-Sen, 23. Kuruluş Yıldönümü ve aynı zamanda 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü’nde, geleneksel hale gelen İbrahim Keresteci Basın Ödülleri töreni düzenledi. Ödül töreni öncesinde konuşma yapan Bem-Bir-Sen Genel Başkanı Mürsel Turbay, “Çoğulcu ve katılımcı demokrasinin temel unsurlarından olan basınımızın yeri, demokrasinin gelişmesi, yerleşmesi ve devamında çok önemlidir ve o derecede büyüktür. Gücünü halktan alan objektif bir anlayışla haber yapmak, toplumu doğru bilgilendirme, ede ettiği haber ve bilgileri kamuoyuna tarafsız anlatma adına bireylerin bilgi sahibi olmaları noktasında önemli bir misyonu üstlenen basın mensuplarımız, gece gündüz, yaz kış demeden çok zor şartla altında çalışmaktadır” diye konuştu.

15 Temmuz gecesi yaşanan FETÖ darbe girişiminde basının önemli bir misyon üstlendiğini dile getiren Turbay, “15 Temmuz’da ülkemiz tarihine geçecek en karanlık günlerden birine daha tanık olduğumuz o kapkara gecede, halkımızın birlik ve beraberlik içinde tepkisini kamuoyuna en iyi şekilde aktaran, darbeye karşı açık milli iradenin gücünü en iyi şekilde yansıtarak örnek bir tavır ortaya koyan, dayanışmanın enerjisini topluma yansıtan siz değerli haber kameramanlarımıza, foto muhabirlerimize ve muhabirlerimize sendikam adına bir kez daha sonsuz şükranlarımı sunuyorum” ifadelerini kullandı.

İhlas Haber Ajansı’na ödül yağmuru
Gecede İHA ve TGRT Ankara Temsilcisi Batuhan Yaşar ve İHA Ankara Haber Müdürü Beyazıt Cebeci’ye, temsil ettikleri kurumlar adına ödül verildi. 15 Temmuz gecesi görev yapan gazetecilerin ödüle layık görüldüğü törende; İHA muhabirlerinden Onur Emre Durak, Uğur Kan Yüksek, Abdullah Sarıca ile birlikte kameramanlar Musa Erdoğan, Fatih Erdoğan, İbrahim Berat Yılmaz, Nurullah Geylani ve Mustafa Apaydın, Bem-Bir-Sen Genel Başkanı Mürsel Turbay’ın elinden ödüllerini aldı.

Televizyon kanaları kategorisinde TGRT Haber şef kameramanı Abdül Aziz Turan, kameraman Mehmet Tren ve muhabir Ercan Dalgıç’a ödül verildi. Ayrıca, Türkiye Gazetesi Ankara Bürosu Haber Müdürü Oğuzhan Şahin de kurumu adına ödül aldı. 

Onur Emre Durak - Musa Erdoğan  

Etiketler: FETÖ darbe girişimi, İHA Ankara Haber Müdürü Beyazıt Cebeci, İhlas Haber Ajansı, TGRT Haber


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