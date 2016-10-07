Diğer
Kategoriler

10 polise daha FETÖ’den tutuklama

Elazığ’da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında gözaltına alınan 18 polisten 10’u tutuklandı.

10 polise daha FETÖden tutuklama

07 Ekim 2016 19:22

Elazığ İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 4 gün önce FETÖ/PDY soruşturması kapsamında Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talimatıyla haklarında yakalama kararı çıkartılan 21 emniyet mensubuna yönelik operasyon yapmıştı. Elazığ merkezli Bursa, Malatya, Konya ve Kahramanmaraş’ta düzenlenen operasyonda 18 polis gözaltına alınmıştı. Gözaltına alınan polislerden bazılarının örgütün sosyal medya üzerinden haberleştiği ‘Bylock’ programını kullandığı belirlenirken, yapılan aramada 9 adet 1 dolar da ele geçirilmişti.

İl Emniyet Müdürlüğü’nde ifadeleri tamamlanan ve adliyeye sevk edilen 18 polisten 10’u tutuklanarak cezaevine gönderildi. 8 polis ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

15 Temmuz darbe girişimi sonrasında Elazığ İl Emniyet Müdürlüğü kadrosunda görevli çeşitli sınıflarda emniyet müdürleriyle birlikte 184 polis gözaltına alınmış, 131’i çıkarıldıkları mahkemece tutuklanmıştı.

Etiketler: polis, tutuklama


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

ASAYİŞ VİDEO GALERİ
ASAYİŞ FOTO GALERİ
Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 22°C

  • Ankara

    Ankara 26°C

  • İzmir

    İzmir 26°C

  • Bursa

    Bursa 26°C

  • Trabzon

    Trabzon 28°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
FOTO GALERİ
AdIDM.
Paykasa
Paykasa satın alma vepaykasa bozdurma işlemleri için en uygun paykasa fiyatlar
Vivi rent a car
vivi.com.tr
Rent a car firmalarının arabalarını %15 indirimli kiralayın. Kampanyalı fiyatlar için vivi'ye göz atın.
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Whatsapp İletişim:
0548 891 06 34

BT Magazin
Günlük Bilişim ve
Teknoloji Blogu
btmagazin.net
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.

Termal Oteller ve Kayak Otelleri
Bodrum Otelleri, Marmaris Otelleri
Fethiye Otelleri %40 İndirimli
www.otelfiyat.com

Elektronik Sigara Modelleri
İndirimli Elektronik Sigara
www.elektroniksigara.ist

Mavi Kadın
Kadınların merak ettiği ve
ilgi duyduğu tüm konular
www.mavikadin.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!