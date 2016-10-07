Elazığ İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 4 gün önce FETÖ/PDY soruşturması kapsamında Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talimatıyla haklarında yakalama kararı çıkartılan 21 emniyet mensubuna yönelik operasyon yapmıştı. Elazığ merkezli Bursa, Malatya, Konya ve Kahramanmaraş’ta düzenlenen operasyonda 18 polis gözaltına alınmıştı. Gözaltına alınan polislerden bazılarının örgütün sosyal medya üzerinden haberleştiği ‘Bylock’ programını kullandığı belirlenirken, yapılan aramada 9 adet 1 dolar da ele geçirilmişti.

İl Emniyet Müdürlüğü’nde ifadeleri tamamlanan ve adliyeye sevk edilen 18 polisten 10’u tutuklanarak cezaevine gönderildi. 8 polis ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

15 Temmuz darbe girişimi sonrasında Elazığ İl Emniyet Müdürlüğü kadrosunda görevli çeşitli sınıflarda emniyet müdürleriyle birlikte 184 polis gözaltına alınmış, 131’i çıkarıldıkları mahkemece tutuklanmıştı.